Corrida : quatre Français sur cinq opposés à la mise à mort des taureaux

La corrida ne plairait plus aux Français ! C'est en tout le cas le résultat d'un sondage IFOP* (Institut français d'opinion publique) commandé par l'Alliance anti-corrida. D'après cette enquête, 81% des Français, soit quatre Français sur cinq se disent opposés à la mise à mort des taureaux. 80% des sondés souhaitent aussi une l’interdiction aux moins de 14 ans. Et 76% des Français se disent aussi favorables au remplacement des corridas par des courses camarguaises.

Claire Starozinski, présidente de l'Alliance anti-corrida analyse : "Une majorité écrasante de Français est opposée aux corridas (...) Ils ne veulent plus de ces spectacles sanglants". Et elle prône le remplacement des corridas par des courses camarguaises. "Ils veulent quelque chose de nouveau. Quand j'ai vu qu'à Nîmes la course camarguaise avait fait 5.000 entrées un jeudi, jeudi dernier, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose". Dans le Gard, au Grau-du-Roi, la ville a déjà procédé au remplacement des corridas par des courses camarguaises depuis deux ans : il s'agissait jusqu'alors de corridas portugaises, c'est-à-dire sans mise à mort face au public, mais avec mise à mort juste après la corrida. "Dans le Sud-Ouest, ils ont déjà remplacé des corridas par des courses camarguaises et landaises."

"Qu'attendent les pouvoirs publics pour remplacer les corridas par des spectacles familiaux, par des spectacles où l'homme et l'animal sont partenaires, où il n'y a aucune violence, où il n'y a pas de sang qui coule?" - Claire Starozinski, présidente de l'Alliance anti-corrida sur France Bleu Gard Lozère

L'Alliance anti-corrida n'a jamais été opposée aux courses camarguaises ou landaises, rappelle Claire Starozinski, avant de poursuivre : "Ce serait extraordinaire ce remplacement ; ça permettrait aux éleveurs de poursuivre leurs activités, ça permettrait à la biodiversité d'être préservée, et ça permettrait surtout à nos traditions d'être sauvegardées".

*L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1.019 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 24 au 25 août 2021.