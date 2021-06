Corridas de la Madeleine à Mont-de-Marsan : 1700 places déjà vendues

1700 places ont déjà été vendues pour les quatre corridas et la novillada piquée de la Madeleine, à Mont-de-Marsan. Elles auront lieu les 23, 24 et 25 juillet, et malgré le contexte sanitaire un peu particulier, les cartels proposés ont séduit les aficionados.

La billetterie a ouvert mardi 25 mai. En à peine plus d'une semaine, plus de la moitié des 3200 places disponibles se sont donc arrachées.

Sur les 1600 abonnés enregistrés, 900 ont acheté des places. Pour les autres, il va falloir se dépêcher, car à partir du 21 juin, la billetterie sera ouverte à tous (elle est pour l'instant réservée aux abonnés).

Pour réserver : il faut contacter la Régie des fêtes (479 avenue du Maréchal Foch, 05 58 75 39 08). Le mieux est de téléphoner pour prendre RDV, avant de venir chercher ses places. Tarifs et programmes à retrouver ICI.