Corse : à Bastia, les irréductibles baigneurs du 1er janvier

Bastia, France

Ils prolongent la fête. Après le Réveillon du 31 décembre, la nouvelle année commence les pieds dans l'eau pour eux. Et bien sûr, dans le pur respect de la tradition. Car oui, le premier bain de l'année est respecté en Corse, mais également sur le continent, et dans beaucoup de pays à travers le monde.

Une tradition venue tout droit des Etats-Unis, et qui aurait commencé au 19ème siècle. Aujourd'hui, on estime que le premier bain de l'année permet de se laver de tout les excès de la veille.

Marco, arrivé le plus tôt ce matin, a même fait un feu, pour se réchauffer en sortant de l'eau © Radio France - Samuel Monod

"Une manière de s'apaiser le corps et l'esprit" lance Graziella. A 55 ans, cette Bastiaise affirme "se baigner toute l'année", même si la trempette du 1er janvier a une saveur particulière. "On est beaucoup plus nombreux, et puis ça permet de continuer un peu la fête" conclut-elle.

14°

Il était évident que la température de l'eau (14° sur la plage de Figaghjola) n'allait pas freiner la motivation des baigneurs. "Vous connaissez l'adage : il faut y aller d'un coup" conseille Marco. 17 ans maintenant que ce cinquantenaire vient religieusement se baigner chaque premier jour de l'année. "Il fait beau, presque 20°. On est dans un pays merveilleux, pourquoi ne pas en profiter ?"

En espérant que ça vous donner des idées pour le prochain Réveillon...