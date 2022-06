Corse : des anges géants au fronton des églises du grand Bastia

Elles sont visibles de loin, captent le regard, immenses et magnifiques, nées aux premiers jours de l'été sur des églises à Furiani, Ville di Petrabugnu, Santa Maria di Lota, San Martinu di Lota, et bientôt Bastia, mais aussi sur la tour de Miomu. Les œuvres de Julien de Casabianca s'imposent dans le paysage. "Mon boulot d'artiste consiste à prendre des peintures classiques, j'en extrais ensuite des personnages, je les enlève du décor, et je vais les poser dans le paysage urbain, explique le street artiste bastiais (...) Je suis invité partout dans le monde, mais jamais à la maison, et là c'est enfin le cas. L'office du tourisme du grand Bastia m'a invité pour faire un Giru, sur chaque église des communes de la CAB et sur la tour de Mionu, je colle des anges que j'ai pris dans des musées du monde entier".

Tour de Miomu - OT de Bastia

Le dernier collage aura lieu en début de semaine prochaine sur la façade sud de la cathédrale Saint-Jean de Bastia. Une œuvre comme les autres qui disparaitra au début de l'automne. "C'est tellement grand que ça fait lever les yeux. Surtout sur Saint Jean, à Bastia, ça va faire 30 mètres de haut, ça va survoler le vieux-port, les yeux seront levés par la taille des œuvres". Et leur beauté, même éphémère.