Un registre de plus de 200 pages regroupant des correspondances de Pascal Paoli lors de son exil à Londres sera présenté par les services du patrimoine de la ville de Bastia. Un document inédit à découvrir au musée de Bastia au sein de l’exposition « Paoli à l’intimu ».

Corse : un manuscrit inédit écrit par Pascal Paoli entre 1774 et 1784.

Bastia, France

Dans le cadre des manifestations organisées du 2 au 8 décembre pour A Festa di a Nazione , la ville de Bastia présente un document inédit. Il s'agit d'un manuscrit de plus de 200 pages écrit par Pascal Paoli lors de son exil à Londres, des correspondances écrites entre 1774 et 1784. Selon Philippe Peretti , adjoint en charge du patrimoine à la mairie de Bastia, ces écrits permettent de découvrir les liens entre Pascal Paoli et les Forocitti, ceux qui défendent encore à l’époque les idées de l’indépendance Corse en Italie. Ce document a été offert en 1939 à la ville de Bastia par une famille de San Nicolao. Depuis, il n’avait jamais été analysé à fond. Une journée d’étude autour de ce document sera organisée en 2020.