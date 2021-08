Corse-du-Sud : Des bornes de collecte pour les cartouches de chasse usagées

Si vous êtes chasseur dans le 2A, et que vous avez le soucis de la préservation de la nature, ouvrez le yeux. Vous trouverez peut-être au retour de la chasse des bornes pour jeter vos cartouches "tirées".

La fédération des chasseurs a investi dans des containers spécifiques pour ces déchets qui polluent souvent les sols. Bastilicaccia, Piana, Sarrula-è-Carcupinu, ou encore le Sartenais et Bunifaziu... En tout, une vingtaine de bornes de 2 m3 de contenance chacune ont été déployées, à des endroits où les chasseurs se réunissent au retour de leur sortie.

"Tout chasseur, au départ, a l'obligation de ramasser les cartouches, il ne doit pas les laisser sur les terrains", rappelle d'abord François Manenti, technicien à la Fédération de chasse de Corse-du-Sud. "On peut les recycler. On a donc mis en place 20 bornes dédiées exclusivement à cet usage, à savoir pour les cartouches style calibre 20 et 12, composées de plastique et de laiton, et aussi pour les douilles de "grande chasse" métalliques, 300 Winchester Magnum et 16-64".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Les chasseurs sont les premiers écolos, mais il ne suffit pas de le dire"[...]

Si l'opération a du succès, la fédération envisage d'augmenter le nombre de ces containers dans les années à venir. Ceux-ci sont collectés par l'entreprise Lanfranchi Environnement, puis exportés sur le continent pour être que les cartouches y soient recyclées puis valorisées, explique encore le technicien.

"Nous sommes le premiers écolos de la planète, et il faut le prouver, il ne suffit pas de le dire. On va voir ce que cela donne, nous avons bon espoir", dit, confiant, le président de la Fédération du 2A, Paul Ettori.

L'initiative devrait coûter environ 11 000€ à la Fédération, financée, donc, grâce aux fonds des permis de chasse. Paul Ettori dit avoir déjà reçu des témoignages de sympathie d'amoureux de la nature qui ont eu vent de la nouveauté.