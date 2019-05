Cossé-le-Vivien : le musée Robert Tatin profite de la 15ème Nuit des Musées pour fêter ses 50 ans

Cossé-le-Vivien, France

C'est la 15ème Nuit européenne des Musées le 18 mai prochain et c'est aussi un événement en Mayenne. Au programme de la soirée, escape game et concert au musée du château de Mayenne par exemple. A Château-Gontier, le musée d'art et d'histoire ouvre aussi ses portes jusqu'à 23 heures, et présente une collection d'antiquités grecques et latines.

Cette nuit des musées sera particulièrement exceptionnelle au musée Robert Tatin de Cossé-le-Vivien. Il fête son 50ème anniversaire et il a donc mis les petits plats dans les grands pour ce 18 mai. Cette soirée est entièrement gratuite de 19h30 à 1h du matin.

Feux d'artifice et jeux de miroir

"L'idée de Robert Tatin, c'était de faire participer les quatre éléments et il a beaucoup mis en avant cette idée de reflet. On a donc choisi le thème "renversant" et on va essayer de renverser son oeuvre. Certaines vont donc être visibles la tête en bas avec des jeux de miroir", explique Bruno Godivier, le directeur du musée Robert Tatin.

Des musiciens vont retrouver le rythme du musée", Bruno Godivier

Il y aura aussi des musiciens qui jouent des percussions avec leurs corps, avec des claquements de doigts, en tapant sur leurs poitrines. Ils seront placés à côté de la Porte des Géants.

Cette 15ème Nuit des Musées est aussi l'occasion pour le musée Robert Tatin de fêter ses 50 ans. - Bruno Godivier - Musée Robert Tatin

"Pour un musée, 50 ans, c'est très jeune. C'est aussi _le temps de la reconnaissance_. Je crois que le musée fait aujourd'hui vraiment partie du paysage mayennais. Il fait partie du paysage des Pays de la Loire et même de toute la France", souligne le directeur du musée.

Ecoutez le témoignage de Bruno Godivier, le directeur du musée Robert Tatin, à Cossé-le-Vivien. Copier

La célébration ne se limite pas au 18 mai, c'est en fait toute une année de célébration. En juin, il y aura un marché bio, 2 500 enfants vont aussi venir à Cossé-le-Vivien, présenter leur travail sur le musée.

Le 16 juillet, l'ouverture des Nuits de la Mayenne se fera aussi là-bas, et en octobre, une table ronde est organisée avec des proches de Robert Tatin, pour comprendre comment ce lieu est devenu un musée.