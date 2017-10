Costumière, un métier du cinéma mis en lumière au Festival du Film de Saint Jean-de-Luz

En marge de la compétition le Festival du Film de Saint Jean-de-Luz propose différentes animations-rencontres autour du cinéma dont un focus sur le métier de costumière avec Laurence Forgue Lockart.

Laurence Forgue Lockart est chef costumière au cinéma, elle s'est prêtée au jeu des questions - réponses lors d'une rencontre proposée par le Festival du Film de Saint Jean-de-Luz et présentée par son directeur artistique Patrick Fabre.

Chef costumière, Laurence Forgue Lockart a plusieurs films à son actif dont deux ont été primés ces dernières années. "Party Girl" de Marie Amachoukeli, Claire Burger et Samuel Theis qui a reçu la caméra d'or au Festival de Cannes en 2014 et "Jusqu'à la garde" de Xavier Legrand, film en compétition à Saint Jean-de-Luz et doublement primé à la Mostra de Venise.