Ambleteuse, France

Alors qu’il vient de terminer un important chantier de consolidation de ses fondations, le fort d’Ambleteuse est victime de vols de pierres. Il ne s’agit pas de pierre de taille, plutôt des cailloux, mais qui sont importants autour du monument historique.

Les bénévoles du fort d'Ambleteuse ont tracé des marques de peinture rouge sur les pierres pour repérer celles qui disparaissent et essayer de dissuader les voleurs. © Radio France - Matthieu Darriet

Depuis plusieurs semaines, des pierres disparaisse régulièrement au pied du fort d’Ambleteuse et sur sa route d'accès. Quelqu’un décèle des cailloux qui n’ont pas de valeur. Mais il va valoir couler du béton dans les trous laissés par les voleurs. Les bénévoles du fort d’Ambleteuse et leur président Jean-Yves Méreau sont dépités : "ils ont démonté à peu près un mètre cube de la maçonnerie qui sert de soubassement au corps de garde. Et ils ont attaqué la route d'accès, pour prélever des pierres plates. Il va falloir intervenir pour colmater les brèches qui se sont formées. C'est rageant parce que que c'est stupide !"