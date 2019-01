Côte d'Opale : les fermes du Grand site des Deux-caps sont rénovées

Tardinghen, France

Typique des fermes du Boulonnais, à Tardinghen, l’exploitation de Romain Boulet est une grande cour carrée fermée. Mais aujourd’hui les bâtiments historiques ne servent plus. Ils ont été remplacés par des structures modernes, à l’arrière de la ferme, pour les activités d'élevage bovin et ovin. Dans le cadre de remises aux normes, il y a dix ou quinze ans, la plupart des 40 fermes du Grand site des Deux-caps ont vu leurs activité ainsi déplacée.

Retour du rouge traditionnel du Boulonnais

Mais grâce à l'opération "Deux cas en fermes", dont il est l'un des précurseurs, Romain Boulet a pu redonner un coup de jeune à sa ferme ancienne : "On a commencé par le sol, en le drainant et en uniformisant la couleur du gravier. Ensuite, on a réparé et renouvelé la menuiserie. Et puis de la peinture en remettent du rouge qui était la couleur traditionnelle des fermes du boulonnais. Enfin, restent des travaux d'espaces verts sur les parterres de la cour et à l'entrée de la ferme."

La remise en couleurs de la quarantaine de fermes du grand site des Deux caps est d’autant plus importante, qu’elles accueillent souvent des points de vente de produits locaux ou des gîtes. Ces travaux sont financés en partie par le Département du Pas-de-Calais, qui gère le Grand site, et par la Fondation du Crédit agricole.