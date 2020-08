Dix ans après sa traversée de la manche, le sportif Philippe Croizon, amputé des quatre membres, revient sur la Côte d’Opale pour un nouveau défi. Accompagné de quatre jeunes handisportifs âgés de 14 à 16 ans, il va nager en relais entre le cap Blanc-Nez et Gris-Nez : soit 30 kilomètres.

Côte d'Opale : Philippe Croizon et quatre adolescents vont nager entre les 2 Caps

Philippe Croizon avec ses jeunes nageurs et son équipe pour le défi des 2 Caps

Le 18 septembre 2010, Philippe Croizon réalisait l'exploit de traverser la manche en un peu plus de 13 heures. Une performance inédite pour cet homme amputé des deux bras et des deux jambes. Presque 10 ans jour pour jour, il revient dans le détroit du Pas-de-Calais mais pour un autre défi... et il ne sera pas seul.

Accompagné de quatre adolescents handinageurs de son académie, il va tenter ce jeudi 27 août 2020 de relier les 2 caps ( le Griz-Nez et le Blanc-Nez) aller-retour, soit une distance de 30 kilomètres. Les cinq nageurs vont se relayer toutes les 30 minutes pendant plus de huit heures.

Le départ du défi est prévu pour 11h ce jeudi 27 août sur la plage du cran d'escalles.