Côte-d'Or : des écrans tactiles pour découvrir les vins bourguignons sur l'aire d'autoroute de Beaune Tailly

La société des autoroutes APRR a confié à la start up lilloise Taktus la mission de digitaliser une partie de l'aire de Beaune Tailly sur l'A6. Elle propose aux automobilistes une mise en scène autour du vin, à travers une table tactile pédagogique pour promouvoir le territoire et ses produits.

La Bourgogne n'est pour beaucoup de touristes, qu'une région qu'on traverse. Pour la découvrir malgré tout le temps d'une pause, l'aire de Beaune Tailly sur l'A6, dispose d'un magasin "La maison de Bourgogne". Il présente différents produits issus de notre terroir, mais le problème c'est que sa situation du côté du sens Lyon-Paris, fait que rares sont les automobilistes qui traversent la passerelle pour se rendre à la Maison de Bourgogne, lorsqu'ils voyagent en direction du Sud.

C'est pourquoi la société d'autoroutes Paris Rhin Rhone propose désormais d'une table tactile. On y retrouve retrouve les produits mais aussi toute une présentation pédagogique de la région, que détaille Alexandra Lecat, la cofondatrice de la start up Taktus, spécialisée dans ce genre d'équipement.

Une table pédagogique

"C'est un petit corner de 5 mètres carré où on trouve une table tactile sur laquelle on peut découvrir le terroir de Bourgogne, les différentes appellations, les grands crus classés grâce une carte satellite vue du ciel. On peut zoomer au maximum jusqu'à voir les vignes. On a la possibilité également de découvrir des vidéos sur les viticulteurs, la manière dont on fait les vendanges ou dont on produit le vin. On peut aussi faire un petit quizz pour savoir quel vin de Bourgogne on est selon sa personnalité. " précise Alexandra Lecat.

L'espace tactile de l'aire de Beaune Tailly - Taktus

Une table "magasin"

Cette table tactile est couplée à une borne e-commerce. "Je découvre le vin de Bourgogne sur la table tactile et à côté, j'ai une borne sur laquelle je peux commander mon vin, me le faire livrer sur mon lieu de vacances ou à mon retour de vacances, parce que ma voiture est trop pleine pour pouvoir récupérer une caisse de vin. La volonté est vraiment de déclencher un acte d'achat. Cela a vraiment sa raison d'être sur une aire d'autoroute parce que les boutiques sont fermées la nuit, alors que ce système fonctionne 24H/24. Cela répond aussi à une demande des clients étrangers qui passent sur cette aire d'autoroute, car cela reste avant tout une aire de service. Eux aussi vont pouvoir s'offrir le cadeau de retour à la maison." ajouteAlexandra Lecat.

Ce type d'équipement est testé depuis le 30 juillet pour profiter des flux de vacanciers. Il s'élève à environ vingt mille euros, pour le matériel seulement.

Retrouvez l'interview d'Alexandra Lecat, la confondatrice de Taktus, ce vendredi 10 novembre sur France bleu Bourgogne à 6H43 et 8H12.