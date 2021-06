Côte-d’Or : gros succès pour la cagnotte destinée à financer les travaux de rénovation des grottes de Bèze

Dans votre recherche d’un endroit frais, vous avez peut-être vu que les grottes de Bèze (Côte-d’Or) sont fermées. Depuis fin juin, ce lieu touristique du nord-est de Dijon est en travaux. Ils sont destinés à améliorer la sécurité des visiteurs, très présents en été. Les responsables des grottes misent en partie sur la générosité du public, pour cette rénovation. Ils ont ouvert une cagnotte : près de 3.000 euros ont déjà été recueillis en 15 jours.

Participation populaire aux travaux

8.000 euros, c’est la somme attendue par les organisateurs de cette cagnotte. "Cela représente une partie des fonds dont nous avons besoin : les travaux se chiffrent à près de 45.000 euros. Il y a une partie de subventions, mais nous avons aussi choisi de faire appel aux dons du public", explique Sébastien Maître. Ce sont environ 3.200 euros qui ont été récoltés, depuis le début de la souscription. Ils viennent de personnes de la commune, mais aussi de passionnés du patrimoine. En participant à cette cagnotte, les donateurs peuvent s’attendre à recevoir des contreparties. « Selon la somme donnée, on peut recevoir des magnets, voir son nom apposé sur une plaque à l'entrée de la grotte, profiter d’une visite privée, ou encore donner son nom à une stalactite (NDLR : des piques de roches partant du plafond) », ajoute l’adjoint au patrimoine de la commune de Bèze.

Forage, scellement et purge de la grotte

Plusieurs phases de travaux sont prévues. "À l’entrée de la grotte, nous sommes actuellement en train d’enlever l’ancien filet de sécurité présent sur la façade. Un nouveau doit ensuite être installé", détaille le responsable des grottes. Il est destiné à contenir les chutes de pierre. Ce petit rafraîchissement concerne aussi l’intérieur des grottes. "Nous allons consolider la roche. Pour cela, il réaliser un forage, donc creuser jusqu’à 1 mètre 50 de profondeur.

Le forage permet aux roches de ne plus bouger et de consolider le plafond © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Ensuite, il faut faire un « scellement », pour que les roches ne bougent plus", indique l’adjoint du patrimoine de la commune. Pour cette rénovation, il faut aussi délester les grottes des roches en trop. C'est le cas par exemple dans la salle de l'embarcadère, d'où il est possible de visiter la rivière souterraine qui coule dans les grottes. "Il s’agit de la purge : on fait sauter des blocs qui sont susceptibles de bouger, donc on les retire", décrit Sébastien Maître.

Du côté de la salle de l'embarcadère, il faut faire une purge, donc enlever les blocs susceptibles de tomber © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

C’est une société de la région qui réalise ces travaux. Pour les employés de cette entreprise située près de Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), c’est la première fois qu’ils travaillent dans ce milieu. "On a débuté le chantier lundi 29 juin, et on a deux semaines de travaux à faire sur la falaise et à l’intérieur de la grotte. C’est la première fois pour moi, c’est intéressant et c'est une bonne expérience, en plus du cadre magnifique", indique Samuel.

Tourisme important en été

Ces travaux de rénovation sont importants. Les grottes font le plein de visiteurs, surtout pendant l’été. "On accueille 30.000 visiteurs par an, et pendant les bonnes périodes d'été, ça représente de 500 à 600 personnes par jour. Un week-end en basse saison, on est plutôt sur 200 visiteurs par jour", expose Sébastien Maitre. Si les travaux se déroulent comme prévu, ils doivent avoir lieu jusqu’au 17 juillet. À cette date, les visiteurs pourront enfin profiter de grottes rénovées et fraîches durant l’été.