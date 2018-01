Les bibiothèques et les librairies vous ouvrent leurs portes cette fin de semaine à l'occasion de "La nuit de la lecture" organisée par le ministère de la Culture. En Côte-d'Or, la médiathèque de Rouvres-en-Plaine propose d'interagir directement dans une histoire via la biblio-connection.

Il ne va pas faire beau ce week-end, voilà donc un rendez vous qui tombe à point. Les bibliothèques et les librairies vous ouvrent leurs portes à l'occasion de "La nuit de la lecture" organisée par le ministère de la Culture. Il y a plein d'animations en Côte-d'Or et dans toute la Bourgogne, et parmi tous les rendez vous proposés, un allie lecture traditionnelle et nouvelles technologies. Cela s'appelle la "biblio connection".

La biblio connection qu'est ce que c'est ?

C'est ce nouvel outil que la médiathèque de Rouvres-en-Plaine a décidé de proposer aux jeunes lecteurs. Sa responsable, Sylvie Léger en précise le principe. "C'est un portail numérique pour accompagner les enfants vers la lecture ou les adultes, mais en l'occurence ce samedi 20 janvier, ce sera destiné au jeune public de Rouvres-en-Plaine. Il s'agit de livres qui sont numérisés et projetés en grand format sur un mur, en l'occurence sur les murs de la médiathèque, et ils sont mis en mouvement grâce à une tinette, un système de commande avec lequel les enfants vont pouvoir naviguer" explique Sylvie Léger.

Cette bibliothèque numérique mobile, prêtée par la médiathèque de Dijon à son homologue de Rouvres-en-plaine, a été conçue et réalisé par le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis avec le soutien du Ministère de la culture et de la communication dans le cadre de l'appel à projet « service culturels numériques innovants », du conseil général de la Seine-Saint-Denis et de la fondation de France.,

Quel est l'avantage de ce système ?

La responsable de la médiathèque de Rouvres-en-Plaine explique "qu'à l'origine la biblio-connection était destinée aux publics un peu éloignés de la lecture et qui avaient de la réticence à prendre un livre. La console vidéo était un moyen de rejoindre ce public". Mais, Sylvie Léger insiste sur le fait qu'à Rouvres-en-Plaine, "nous avons de bons lecteurs, qui aiment la lecture, et c'est une façon originale de découvrir des albums et faire participer en groupe les enfants. Il y aura un tourneur de page et des lectures à haute voix en groupe des plus grands pour les plus petits." Les lecteurs deviennent donc aussi acteurs !

Pour ce rendez-vous à la médiathèque de Rouvres-en-Plaine, les inscriptions ne sont pas nécessaires mais attention aux horaires, c'est de 17H à 19H ce samedi 20 janvier.

