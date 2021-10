Côte d'Or : la vente aux enchères des meubles du château de La Rochepot ne passe pas

Dès le dimanche 10 octobre, le château de La Rochepot en Côte-d'Or et l'intégralité de son patrimoine seront vendus aux enchères. Une décision de justice qui ne passe pas pour les habitants de La Rochepot et surtout pas pour Romuald Pouleau, ancien gardien du domaine de 2016 à 2018.

"Ils vont vider l'intégralité du patrimoine d'un château qui fait notre fierté. Il est classé aux monuments historiques" entame d'emblée Romuald Pouleau, ancien gardien du domaine, de 2016 à 2018. Pour lui, cette vente aux enchères est un véritable souci. "Tout un patrimoine, dilapidé ; s'ils avaient décidé de vendre les meubles les plus récents, pourquoi pas. En revanche, vendre ceux qui sont plus vieux et donc une valeur encore plus élevée, c'est vraiment grave" dénonce-t-il.

J'ai un rapport particulier avec ce château

Romuald Pouleau a grandi tout près de ce château. "Mes arrières-grands-parents travaillaient pour l'ancienne famille propriétaire des lieux, les Carnot. Alors moi, j'ai grandi ici. Puis j'ai été gardien du domaine. Ca ne s'oublie pas facilement" poursuit-il, très déçu.

Le château est aussi un lieu touristique, le troisième plus fréquenté en Côte-d'Or. "Les meilleures années, on peut accueillir jusqu'à 30 000 visiteurs, d'avril à novembre. Lorsque le château sera entièrement dépouillé, que restera-t-il pour les visiteurs ? Des salles vides de leurs chandeliers, commodes anciennes, malles, vaisselles. Cela n'a aucun sens" conclut-il.

Un rassemblement doit avoir lieu ce dimanche 3 octobre dans la salle des fêtes de La Rochepot pour protester contre cette vente. Par ailleurs, une pétition lancée par les habitants a déjà recueilli plus de 1000 signatures.

La vente aux enchères elle, doit avoir lieu à Beaune, aux ateliers du cinéma le dimanche 10 octobre, à partir de 10h. 500 lots sont mis aux enchères.