Côte-d'Or : le chef cuisinier Guillaume Royer va participer à l'émission Top Chef

Un chef côte-d'orien participe à la 14e saison de l'émission Top Chef , diffusée le mercredi soir sur M6. Il s'agit de Guillaume Royer, meilleur ouvrier de France en 2015, qui œuvre actuellement dans deux restaurants du département : "L'auberge de Guillaume" , à Vandenesse-en-Auxois, et "Les Griottes" à Gevrey-Chambertin. "Notre Chef bientôt sur M6 dans Top Chef ! La classe non ?!", a ainsi publié le compte Facebook de "L'Auberge de Guillaume", mercredi 8 mars 2023, sous une photo de Guillaume Royer posant avec l'animateur de l'émission, Stéphane Rotenberg.

Une "battle" avec les candidats, et un thème mystère

Bien que chef réputé depuis plusieurs années, Guillaume Royer ne sera pas simplement dans le jury ... mais bien dans la peau d'un participant. Lors d'une "battle" de cuisine, quatre chefs - dont Guillaume Royer - tous meilleurs ouvriers de France, vont affronter les candidats. Le principe : tous travaillent sur une même recette, puis les assiettes sont dégustées, à l'aveugle, par un jury. "Le niveau est élevé", prévient-il au micro de France Bleu Bourgogne.

Au total, entre le jury et les candidats, une douzaine de meilleurs ouvriers de France seront présents, dont Emmanuel Renaut, triplement étoilé au Guide Michelin. Le thème de la recette reste pour l'instant un mystère. Réponse très rapidement, puisque, selon nos informations, l'émission avec Guillaume Royer, tournée dans un lieu atypique - un cirque, en région parisienne - doit être diffusée au mois d'avril.

Guillaume Royer a hésité, mais ne regrette pas

Pour le sonder sur une éventuelle participation, Guillaume Royer a été contacté par un autre chef qu'il connait bien, également meilleur ouvrier de France en 2015, et participant dans le même épisode : le vendéen Christophe Raoux. "Au début j'hésitais, relate Guillaume Royer. Se remettre devant des jeunes, on ne connaît pas l'endroit, ni le matériel, les poêles, l'induction, ni le thème ... Ce n'est pas parce qu'on est meilleur ouvrier de France qu'on est invincible". Une hésitation de courte durée. "Et puis après je me suis dit : "Allez, pour le délire, c'est rigolo".

Le chef y voit aussi un intérêt pour ses affaires, vu les fortes audiences du programme. "C'est surtout que les gens sont tous "fadas" de ces émissions-là. Pour moi, c'est un très bon coup de pub médiatique, je me suis dit : "ça va être très bien pour l'entreprise", se souvient-il. Aujourd'hui, il retient surtout "une très belle expérience, humainement parlant" : "On découvre des gens, on revoit les copains aussi qu'on ne voit pas souvent".

Dans les coulisses de l'émission

Guillaume Royer a également été agréablement surpris par les coulisses de Top Chef. "C'est sympa, il y a des caméras partout, le maquillage, une organisation de dingue, raconte-t-il. C'est impressionnant ! Le travail en amont, et même le jour-J. Ils nous prennent, ils nous font prendre des poses. La caméra prend et reprend des angles, c'est vraiment impressionnant, c'est une très belle expérience".

Une première participation, mais peut-être pas une dernière, pour ce chef qui n'est pas un habitué du programme, puisque le mercredi soir, il est en cuisine. "Je travaille, je suis navré, mais je connais bien". Philippe Etchebest n'a qu'à bien se tenir : "Quand on y a été une fois, on se dit "c'est top", on peut y retourner !".