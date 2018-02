Il devenu incontournable au fil des ans dans le paysage culturel de Dijon et de la Côte-d'Or, le 18e festival "A pas contés" débute tout juste avec toujours autant d'enthousiasme et de succès. Quasiment tous les rendez-vous sont complets.

Dijon, France

Avec 18 années d'existence, on peut dire que le festival "A pas contés" Dijon - Côte-d'Or a atteint l'âge de raison mais cela signifie aussi et surtout que ce festival plait. Un succès que ne dément pas Simon Lépine, l'un des organisateurs de ce festival à l'état d'esprit très particulier. Sa programmation et sa direction artistique et administratives sont collégiales. L'idée est d'éveiller à la curiosité en proposant toutes les formes existantes du spectacle vivant, que ce soit la danse, le théâtre, les marionnettes, la musique ou le cirque.

Un festival qui n'est pas réservé aux enfants

"On part du principe que ce festival est ouvert à toutes les personnes de 0 à 99 ans. On a d'ailleurs de plus en plus d'adultes qui s'inscrivent sans leurs enfants pour venir voir des spectacles!" explique Simon Lépine. Les débuts de cette 18e édition sont d'ailleurs prometteurs. "Cela a très très bien démarré car beaucoup de rendez-vous sont déjà complets", reconnait avec plaisir le coorganisateur du festival.

Les places partent comme des petits pains

Il reste quelques places sur certaines séances mais "il ne faut pas tarder", prévient Simon Lépine pour être sûr de pouvoir venir. "Cela concerne essentiellement les grandes salles comme pour le spectacle de cirque "Drifwood" qui se déroulera dimanche prochain au théâtre des Feuillants de Dijon. On a également le spectacle proposé par le Théâtre de la Licorne "Bestioles de Légende" à la salle Devoges du samedi 10 au mardi 13 février et pour lequel il y a plusieurs représentations par jour. On n'est ni tout à fait sur du théâtre, ni vraiment sur une installation, on rentre dans un espace immersif de près de 200 mètres carré, une maison de retraite pour animaux qui ont fait les grandes heures du 7e Art, c'est à la fois drôle et décalé avec des marionnettes mécanique, un rendez-vous accessible pour les enfants à partir de 8 ans. La salle devosges où les enfants peuvent aussi découvrir des jeux en bois présentés par la compagnie Espagnole TOMBS CREATIUS

Les professionnels ne sont pas oubliés

Il y en a donc pour tous les publics... y compris pour les professionnels. Avec notamment avec une table ronde qui a été proposée vendredi dernier autour de la question du drame. Comment en parler dans les spectacles jeunes publics ? C'est un débat auquel participait une invitée d'honneur, Suzanne Lebeau, une dramaturge pour enfant mondialement connue. Mais un autre rendez vous se tient également ce mardi 6 février avec des présentations de projets de créations théatrales, de danse ou de marionnettes. Le rendez vous est fixé de 16 à 18H avec quatre compagnies et le public est convié à venir donner son avis.

Toute la programmation du Festival "A pas contés" est ici .

Les inscriptions peuvent s'effectuer au 03.80.30.98.99