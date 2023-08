Côte-d'Or : le festival qui nous sonne les cloches

Les habitants de Beaune, de Selongey, Nuits-Saint-Georges et Dijon vont se faire sonner les cloches ce weekend du 5 et 6 août. Et de main de maitre en plus !

Ces quatre villes accueillent le festival international des carillons de Côte-d'Or. Des musiciens venus de toute la France, mais aussi de Suisse ou du Japon sont là pour faire sonner les cloches de nos églises.

Le premier concert de ce weekend a lieu samedi matin a 11H à Beaune depuis le clocher situé à côté des célèbres hospices. On va l'entendre gratuitement dans toute la ville.

ⓘ Publicité

le clavier qui sert à actionner les 48 cloches de l'église de Selongey © Radio France - Olivier Estran

En parallèle de ce festival, l'église de Selongey sert de lieu de formation aux futurs carillonneurs et carillonneuses. Une dizaine d'apprentis musiciens apprennent à jouer auprès de maitres confirmés. Adrien Parret est un des formateurs. Il arrive de Lyon pour transmettre son savoir :

loading

Carine Gilaume est une des ces stagiaires. Elle habite Selongey et apprend a faire sonner les 48 cloches de son église. Comment s'y prend-on ? et bien il faut monter dans le clocher, et on se retrouve face a un clavier fait de tiges de bois. Il faut taper sur ces tiges avec ses poings pour faire sonner les cloches : écoutez bien , c'est assez physique !

loading

Concert à 4 mains © Radio France - Olivier Estran

Ca va carillonner dans tous les quartiers

Cinq concerts au programme ce weekend avec notamment un concert dimanche à 11h 15 qui va resonner depuis le clocher de la Cathédrale Saint Bénigne de Dijon

Le programme du Festival - DR

Le clocher de l'église de Selongey possède 48 cloches ! © Radio France - Olivier Estran