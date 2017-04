Côte-d’Or : le Musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix prépare les vacances

Le Musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix a décidé de penser à toute la famille pour ces vacances de printemps. Pendant que les adultes pourront suivre une visite commentée ou découvrir la dernière exposition temporaire, les enfants pourront jouer aux archéologues.

Le trésor de Vix est l’une des découvertes archéologiques majeures du 20e siècle. Vous pourrez en découvrir la légende au cours d’une visite commentée tous les après-midi à partir de 15H pendant toutes ces vacances scolaires de printemps. Celle-ci vous propose d’abord de revivre sa découverte dans un champ en bord de Seine, au pied du Mont Lassois. C’est le 5 janvier 1953 que la superbe représentation d’une Méduse est mise au jour par Maurice Moisson, un agriculteur. La visite explique ensuite les différentes étapes de la restauration du vase et ses nombreuses anecdotes avant qu’il ne termine son voyage au musée, à Châtillon-sur-Seine. Le tarif est de 7 euros (3,5 € pour les enfants).

Maurice Moisson, l'agriculteur qui a découvert le Trésor de Vix - Musée du Pays Chatillonais - Trésor de Vix

Un atelier d'Initiation à l'archéologie

Un atelier d'initiation à la fouille archéologique permet aux enfants et adolescents de se mettre dans la peau des archéologues. Munis de pelles, seaux et truelles, ils dégagent des vestiges préalablement enfouis et découvrent toutes les étapes du travail sur un chantier de fouilles. Le sens des mots : géologie, carroyage, archéozoologue, etc. n'aura plus de secret pour eux. C’est atelier est réalisé en partenariat avec l'Inrap. Il est programmé les 19 – 20 – 26 et 27 avril 2017. Deux séances sont proposées à ces dates : le matin de 10h à 12h et l’après-midi de 14h30 à 16h30. Il s’adresse aux enfants de 7 à 14 ans (Tarif : 3,5 €)