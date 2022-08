Côte-d'Or : le séchoir à houblon de Bèze, lauréat 2022 pour la Mission patrimoine

La Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril portée par Stéphane Bern, est déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et la Française des jeux (FDJ). Elle dévoile ce lundi 29 août les 100 sites départementaux de métropole et d’outre-mer lauréats en 2022.

Quels sites retenus en Bourgogne-Franche-Comté ?

Dans notre région, huit sites font partie de la centaine de lauréats de l'année. Il y en a un par département.

- Séchoir à houblon à Bèze (21)

- Pavillon de Musique de l’Hôtel Michotey à Besançon (25)

- Grande Saline de Salins-les-Bains (39)

- Ecuries du château de Prye à La Fermeté (58)

- Maison médiévale à Chariez (70)

- Eglise Saint-Pierre-aux-Liens à Varenne l’Arconce (71)

- Pigeonnier du château de Feÿ (89)

- Ancienne synagogue de Foussemagne (90)

Quelle est l'histoire du séchoir à houblon à Bèze ?

Sur son site internet, la mairie de Bèze rappelle que la commune a été, pendant près d'un siècle, l'image phare de la culture du houblon dans la région. Elle a été introduite en Bourgogne et en Flandre par le duc de Bourgogne Jean sans Peur, qui fonda en 1409 « l'Ordre du houblon ». En 1833, Victor Noël, ancien maître des forges à Beire-le-Châtel, l'introduit en Côte d'Or et cette culture s'étend dans les cantons de Mirebeau-sur-Bèze, Fontaine-Française, Is-sur-Tille et Selongey. Elle couvrait 1000 hectares en 1880 avant sa disparition en 1996 des deux derniers hectares cultivés à Bèze.

Il reste aujourd'hui à Bèze, en bordure du chemin de Spoy, un séchoir à houblon, vestige d'une coopérative créée par monsieur Pierre Hans en 1952. Dans le même quartier, le lieu-dit « La houblonnière », construit en maisons individuelles à la fin du XXème siècle, rappelle qu'ici quatre hectares de houblon étaient cultivés par monsieur Roland Perrot.

Les nouveautés de la Mission Patrimoine en 2022

La Française des Jeux (FDJ) propose dès aujourd’hui une nouvelle édition du jeu à gratter illiko Mission Patrimoine. Décliné en trois versions, ce ticket met en avant différentes façades traditionnelles françaises, ainsi que les dix-huit sites emblématiques 2022.

Ce ticket à 15 € permettra aux joueurs de remporter jusqu’à 1,5 million €. Le montant du prélèvement sur les mises revenant normalement à l’Etat, soit 1,83 € par ticket acheté, sera reversée à la Fondation du patrimoine.

En outre, sept tirages Loto seront dédiés à la sauvegarde du patrimoine du 5 au 17 septembre, dont un Super Loto :

- six tirages Loto, dont les jackpots s’élèveront à 2 millions € minimum, seront proposés les 5, 7, 10, 12, 14 et 17 septembre. Pour chaque grille de 2,20 € jouée, 0,54 € sera reversé à la Fondation du patrimoine ; un Super Loto de 13 millions € minimum aura lieu le vendredi 16 septembre, à la veille des Journées européennes du patrimoine.

- Ce tirage évènementiel fera l’objet d’un bulletin spécifique aux couleurs de Mission Patrimoine. Pour chaque grille de 3 € jouée, 0,73 € sera reversé à la Fondation du patrimoine

Les sites du Loto du Patrimoine accessibles depuis le Pass Culture

La Mission Patrimoine et le pass Culture mis en œuvre par le ministère de la Culture se mobilisent afin de géolocaliser toujours plus de lieux patrimoniaux sur l’application qui compte près de 2 millions d’utilisateurs. Les sites soutenus par le Loto du Patrimoine verront ainsi les expériences et événements qu’ils proposent à l’occasion des Journées européennes du patrimoine mis en avant auprès des jeunes.

Le montant de la dotation de chaque site départemental sera annoncé en fin d’année. La dotation octroyée à chacun des 18 sites emblématiques des régions, qui ont été révélés en mars dernier, sera connue lors des Journées européennes du patrimoine