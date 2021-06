Côte-d'Or : le Théâtre Gaston Bernard de Châtillon-sur-Seine se délocalise

Pour terminer la saison sur des notes conviviales et après sa réouverture le 25 mai dernier, le Théâtre Gaston Bernard de Châtillon-sur-Seine se délocalise ce jeudi 3 juin pour deux rendez-vous spectaculaires d'acro- danse au stade Gaston Paris.

Quelques jours après sa réouverture, le Théâtre Gaston Bernard a décidé de sortir de ses murs. Il donne rendez-vous à tous les publics à 15h (complet) et à 19h, au stade Gaston Paris de Chatillon-sur-Seine avec la compagnie clunysienne Le grand jeté ! (repli au gymnase D. Vêque rue de Seine en cas de fortes pluies).

Répliques, un spectacle familial

Spectacle familial gratuit, Répliques est une battle en plein air, un duo entre danse et acrobatie. Autour d’une scénographie originale composée de deux cubes motorisés progressant sur des rails circulaires, les interprètes cherchent l’équilibre et la suspension pour frôler le public et l’emporter dans le mouvement.

La Rencontre prend toute sa place dans cette œuvre qui rassemble les énergies et aborde l’équilibre fragile dans lequel les deux hommes vont devoir jouer, s’amuser, se trouver.

Chorégraphie : Frédéric Cellé, Interprètes : Tom et Javier Carrera Varela

Assist. chorégraphique : Pauline Maluski

Création musicale : Romain Dubois

Scénographie : Gilles Faure

Durée : 35 min

Entrée gratuite

Stade Gaston Paris de Châtillon-sur-Seine (entrée pont des grilles - à côté du jardin de la mairie. ouverture 30 mn avant le spectacle).

Places assises en distanciation et masque obligatoire

Infos/réservation : 03 80 91 39 51