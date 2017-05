Côte-d’Or : les Journées Gourmandes de Saulieu reviennent titiller vos papilles

Créées en 1989 à l’initiative de l’Association pour la Promotion des Produits du Grand Morvan, les Journées Gourmandes du Grand Morvan et des Pays de Bourgogne ont pour vocation de dynamiser la filière des métiers de bouche en Bourgogne. La 28eme édition se déroule cette fin de semaine à Saulieu.

La 28eme édition des Journées Gourmandes de Saulieu se tient du jeudi 25 au dimanche 28 mai avec plus de 110 exposants sur 6 000 m². La manifestation est placée sous la présidence d’Honneur de Dominique LOISEAU. Ces journées réunissent à la fois des producteurs et des éleveurs locaux, leurs différents clients ou consommateurs, fidèles et nouveaux.

Vous y trouverez ainsi des petits producteurs, des entreprises artisanales de transformation, des restaurateurs et des artisans d’art, mais aussi des animations pour petits et grands. Les temps forts restent les concours et les démonstrations culinaires présentées par de grands chefs les jeudi 25 et vendredi 26 mai. Les visiteurs peuvent y assister assis sur des gradins avec une reprise sur écran vidéo.

Des cuisiniers des cantines confectionnent des repas sobres en énergie, sous le regard de chefs étoilés © Radio France - Florence Gotschaux

Le programme des démonstrations

Jeudi 25 mai

De 15 heures à 16 heures, Patrick BERTRON Chef du Relais Bernard Loiseau à Saulieu ;

De 16 heures à 17 heures, Jean-Alain POITEVIN du Château de Chailly ;

De 17 heures à 18 heures, Franco BOWANEE et la Chef pâtissière du Château de Vault de Lugny.

Vendredi 26 mai

De 15 heures à 16 heures, Jérôme MARCHAND de Quarré de Chocolat à Quarré-les-Tombes ;

De 16 heures à 17 heures, Romuald FASSENET du Château Mont Joly à Dôle ;

De 17 heures à 18 heures, Jean-Marc JOLY des Délices du Morvan à Saulieu.

De plus, au cours de ces journées MERCOTTE réalisera une de ses recettes.

Mercotte © Radio France - Christophe Abramowitz

Les nouveautés 2017

Le vendredi et le samedi, de 11 heures à 12 heures et de 16 heures à 17 heures, atelier pour enfants de 6 à 11 ans « L’éveil des Papilles » animé par Marie Clément, Fromageologue. Les inscriptions s'effectuent sur place 30 miniutes avant.