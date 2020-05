Côte-d'Or : où voulez-vous partir en vacances cet été ? On vous a posé la question

Mer ou montagne : à quoi vont ressembler vos vacances d’été ? Le premier ministre l’a assuré, les Français pourront partir en vacances en juillet et août, en fonction de l’évolution de la pandémie. On vous a posé la question sur votre programme de cet été. Voici vos témoignages.

Mer, montagnes, forêt, balade en bord de lac... Vous avez peut-être déjà commencé à réserver vos vacances d'été. Le premier ministre, Edouard Philippe, l'a annoncé : les Français pourront partir en vacances en France, en juillet et août, sous réserve de l’évolution de l’épidémie et de possibles restrictions localisées. France Bleu Bourgogne vous a posé la question : où souhaitez-vous partir cet été ?

Céline, gérante d'une entreprise à Ancey : partir à la montage

Pour Céline, les plans de vacances sont déjà bien fixés : "On avait réservé un super gîte pour le mois d'avril, on fait une croix dessus, évidemment. Hier soir j'ai commencé à regardé, j'ai cherché dans les Alpes, vraiment pour se ressourcer en pleine nature. Je pense que ça ferait un grand bien à toute la famille."

Pour cette mère de famille, les vacances en France ne sont pas une contrainte, elle souhaitait depuis un moment découvrir des régions qu'elle ne connait pas : "Je pense qu'on a tellement de belles choses en France et de jolis endroits, je ne vois pas trop l'intérêt d'aller à l'étranger et passer des heures dans les aéroports."

Caroline, employée de l'office du tourisme d'Arnay-le-Duc : profiter de la Bourgogne

Caroline sera mobilisée cet été à l'office du tourisme pour accueillir les clients tant attendus. Mais elle l'assure, elle profitera de cet été pour découvrir la région : "On aime beaucoup la nature, la randonnée, on ira se balader dans le Morvan et se promener au milieu des vignes. On va en profiter pour redécouvrir des lieux à proximité, redécouvrir la région."

Delphine, sophrologue à Asnières-lès-Dijon : pas de vacances cette année

Delphine est sophrologue et professeur de danse. Pour ses quatre enfants et elle, impossible de partir en vacances cet été, elle profitera plutôt des week-ends dans la région. "Avec mon mari, nous sommes tous les deux en profession libérale, nous n'avons pas pu travailler pendant plus d'un mois, nous reprenons peu à peu notre activité. Impossible pour nous de partir en vacances cet été."

Delphine doit reprendre le travail cet été, mais elle garde le moral : "On peut s'estimer heureux, on est déjà parti en vacances au ski, une semaine avant le début du confinement. On est chanceux. Nous avons une maison dans le Jura qui peut nous accueillir : ce sera plutôt des week-ends que des vacances!"

Remboursés intégralement

Pour favoriser les réservations des clients, les acteurs du tourisme et de l’hôtellerie se sont engagés à rembourser intégralement leurs clients dans l’hypothèse où l’évolution de l’épidémie ne rendrait pas possible leur départ.

Du côté des trains, La SNCF a relancé ce vendredi les réservations des TGV et Intercités pour les vacances d'été. Les billets seront échangeables ou remboursables sans frais.