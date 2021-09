Côte-d'Or : paraplégique, Cathy Hedieux traverse le Morvan en fauteuil roulant électrique

Une Côte-d'orienne lancée dans un sacré défi. Cathy Hedieux, 52 ans, habitante de Sainte-Marie-sur-Ouche, paraplégique depuis 1998, traverse le Morvan en fauteuil roulant électrique. Elle est partie d'Avallon, dans l'Yonne, le 10 septembre 2021, et doit arriver à Autun, en Saône-et-Loire, le 16 septembre. Six jours sur les sentiers pour préparer une aventure de 1400 km prévue en mai-juin 2022 : la "Grande traversée du massif central" (GTMC), entre Avallon et le Cap d'Agde, dans le cadre de son projet "Catroues2022".

Cathy Hedieux nous présente le fauteuil électrique qui lui permet de faire cette traversée

"Pour qu'on en profite !"

Pour cette traversée du Morvan, Cathy Hedieux est accompagnée par deux personnes valides : l'une en vélo électrique, l'autre qui suit le parcours par la route, en voiture, notamment avec du matériel pour recharger les batteries. Cathy et ses accompagnateurs repèrent ce qui peut être amélioré sur les sentiers, par exemple le balisage, et ce qu'il faut changer "pour qu'ils soient accessibles aux VTT quatre roues", "pour que les gens prennent du plaisir à aller dans les bois". Selon elle, il n'y a pas grand chose à modifier dans le Morvan, où les chemins sont bien tracés.

Cathy Hedieux : "Je voudrais que beaucoup puissent découvrir ce que je découvre"

La Côte-d'orienne prend énormément de plaisir dans ce périple. "Quand on est en fauteuil roulant, on est en difficulté pour aller dans les bois, mais avec un fauteuil comme ça, on peut aller faire de la balade, c'est un réel bonheur, raconte Cathy Hedieux. C'est une réelle liberté, vous ne pouvez pas imaginer, quand je remonte sur mon fauteuil, ça me fait bizarre. C'est du bonheur, je voudrais que beaucoup puissent découvrir ce que je découvre parce que ça n'a pas de prix".