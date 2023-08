Côte d'Or : près de 300 figurants encore recherchés pour une série historique à l'époque de Louis XIII

"Pas de tatouage visible mais oui aux cheveux longs !"

Le chargé de casting, Christophe Gomes, détaille les critères pour participer : "A l'époque, il n'y avait pas de tatouage, de coloration, ni de lunettes. Donc l'idéal, c'est que ce soit des gens qui n'aient pas de tatouage visible, par exemple sur les avant-bras ou le coup. En tout cas, que l'on puisse les cacher avec des habits. Pas de coloration non plus. Les lunettes, il faut pouvoir soit s'en passer, soit pouvoir mettre des lentilles". Par contre, les cheveux longs sont obligatoires chez les femmes et très bienvenues pour les hommes : "cinq centimètres au moins", souligne Christophe Gomes. La journée est rémunérée 94,94 euros brut pour huit heures de travail.

Des femmes brunes recherchées

Sinon, le chargé de casting recherche aussi une dizaine de femmes "d'origine espagnole" ou en tout cas avec des "cheveux bruns, très foncés", pour figurer dans une scène où la cour espagnole se déplace en France.

Difficile de trouver des figurants en plein été

C'est la période qui veut ça : en cette fin de mois d'août, les écoles de danse, de théâtre, les conservatoires, et les cours de théâtre amateurs sont fermés. La rentrée n'est pas encore là. Pourtant, ces écoles font partie du réseau de recrutement de Chrisophe Gomes. Il n'est d'ailleurs pas inquiet et espère encore trouver. La fin août est bookée, mais il recherche encore du monde pour les mois de septembre et octobre. Au programme des tournages : le nord de la Côte d'Or, Semur-en-Auxois, Bussy-Rabutin, Epoisses, Noyers-sur-Serein, avant de tourner une journée à Dijon, puis de descendre dans le sud de l'Yonne, vers Ancy-le-Franc.

Pour postuler, adressez votre candidature par mail à l'adresse : christophe.castingbfc@gmail.com