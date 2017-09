Côte-d'Or : quand POUILLENAY devient « village Téléthon »

Le village de Pouillenay sera au centre du dispositif du prochain téléthon en Côte-d'Or. La commune qui fête ses dix ans d’engagement dans la lutte contre les maladies rares auprès de l’AFM Téléthon devient « Village Téléthon ».

Pouillenay , un joli village de plus de 600 habitants, niché au milieu de l’Auxois, entouré de collines, traversé par la Brenne et le canal de Bourgogne va encore briller un peu plus en fin d'année. Il vient en effet d'être choisi pour être village Téléthon pour la prochaine édition qui se prépare. L’année 2017 s'annonce donc exceptionnelle pour le village qui fête ses 10 ans d’engagement dans la lutte contre les maladies rares auprès de l’AFM Téléthon.

Programme des animations POUILLENAY

Aujourd’hui c’est une équipe sur- motivée qui propose le programme pour le téléthon 2017:

Samedi 30 septembre :

POUILLENAY : à partir de 14h, initiation pêche. Les plus jeunes vont pouvoir venir découvrir les joies de la pêche et repartir avec une truite, pour les plus chanceux.

Les 25 et 26 novembre :

En partenariat avec le comité des fêtes de GRIGNON : weekend sportif sur plusieurs communes, venez courir, pédaler ou marcher. Le sport au service de la recherche.

Le 3 décembre :

HAUTEROCHE : à partir de 12h00, un repas proposé par les habitants, dans une ambiance conviviale, un excellent pot au feu sera servi à 100 personnes.

LE weekend du Téléthon:

vendredi 8 décembre :

POUILLENAY : 17h : ouverture du marché nocturne qui se déroule sur 2 jours.

18h : lancement des 36 heures Téléthon en présence des élus locaux, des médias, des représentants du téléthon départemental, des partenaires et des bénévoles.

Chants des enfants du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) et lâcher de lanternes.

Lancement du défi vélo sur 24h, avec « vélo smoothie ».

VENAREY les LAUMES :

Animation prévue au Pantographe, nouvelle salle de spectacle.

20h : représentation de la chorale du collège Alésia et de l’école primaire Debussy

21 h : soirée année 80/90, animée par le groupe « Replay ».

Samedi 9 décembre:

POUILLENAY :

10h : ouverture de la deuxième journée du marché de Noël ; présence des pompiers : formation DSA (Défibrillateur Semi-Automatique).

Balades en voitures historiques.

Après-midi : présence des « chouettes du cœur »

13h00 : départ de la rando quads (100 quads au départ)

13h30 : départ pour le parcours pédestre

VENAREY LES LAUMES :

Toute la journée :

Dans l’entrée du magasin super U :

- vente de brioches, de produits dérivés ;

- présence de voitures tunning ;

- dépistages visuels par OPTIC 2000.

FLAVIGNY sur OZERAIN :

- de 9h30 à 17h : baptêmes de voitures rallyes, avec des pilotes licenciés au volant. Sensations fortes assurées !!