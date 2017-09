Côte-d'Or : quelles activités pour les enfants à la rentrée ?

Les enfants ont repris l'école et peut-être que le mercredi ou le samedi ils vont avoir envie de se dégourdir les jambes, de jouer d'un instrument ou de faire une partie d'échecs. Pour vous aider à vous y retrouver dans les activités proposées en Côte-d'Or, suivez le guide sur France Bleu Bourgogne

L'école a repris, et les activités extrascolaires aussi. Peut-être que vos enfants ou vos petits-enfants n'ont pas encore trouvé leur bonheur. Sur France Bleu Bourgogne on vous aide à faire le tri, avec une liste non exhaustive de ce qui est possible dans le département.

Le premier réseau d'activités près de chez vous ce sont les Maisons de la jeunesse et de la culture (MJC). Il y en a un peu partout : Dijon, Sombernon, Selongey, Nuits-Saint-Georges, etc. Les sites internet de ces MJC ne sont pas toujours à jour, mais n'hésitez pas à les contacter directement, vous y trouverez des cours de poterie, de danse, de musique, de judo à des prix défiant toute concurrence.

L'escalade, l'activité qui monte

Parmi les activités tendances de la rentrée, il y a les cours d'escalade. Depuis quelques années, le nombre d'inscriptions grimpe en flèche. Et ça devrait continuer comme ça puisque l'escalade sera pour la première fois une discipline olympique aux JO de Tokyo en 2020. Il y a des murs d'escalade à Beaune, à Dijon, à Semur-en-Auxois, à Marsannay ou encore à Quetigny. Matthieu Farget, le directeur de la salle Climb'Up à Dijon, accueille les enfants à partir de 3 ans : " à cet âge-là on fait des cours très ludiques. Souvent ce sont des enfants dont les parents nous disent qu'ils grimpent partout, pendant les cours les moniteurs sont là aussi pour leur expliquer qu'on ne fait pas n'importe quoi n'importe où. L'escalade c'est un sport très complet, qui fait travailler l'équilibre, la motricité, et le corps tout entier. "

L'offre municipale à Dijon

Chaque année, il y a près de 2000 places dans les centres de loisirs dijonnais. Les enfants peuvent y aller le mercredi et pendant les vacances scolaires, et ce sont soit les parents qui les y emmènent, soit des bus qui les récupèrent à la sortie de l'école. Ces centres aérés proposent toutes sortes d'activités sportives et culturelles tout au long de l'année.

La mairie a aussi mis en place le dispositif Dijon Sport Découverte , qui permet aux enfants de découvrir plusieurs sports différents tout au long de l'année. L'inscription se fait par internet du 12 au 24 septembre pour la période automnale.

Et pour ceux qui sont plus curieux que sportifs, la Ville a mis en place des cycles-ateliers en partenariat avec les différents musées. Ce sont souvent des cycles de 10 séances où les enfants peuvent faire pousser des plantes, apprendre à reconnaître des insectes, découvrir l'architecture ou fabriquer des objets.

Dessiner des mangas, apprendre à cuisiner

Et puis il y a une multitude d'autres associations qui proposent des activités. On a repéré Les petites graines à Dijon, qui propose aux parents de faire des activités avec les tout-petits. Les plus grands peuvent faire des ateliers cuisine, des ateliers chant, ou de l'éveil corporel.

A Marsannay-la-Côte, l'Atelier des peintres propose aux enfants à partir de 8 ans d'apprendre à dessiner des bandes-dessinées ou des mangas.

Il ne leur reste plus qu'à faire leur choix.