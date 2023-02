Côte-d'Or : Vivre comme les Gaulois et les Romains au MuséoParc Alésia

On va pouvoir goûter aux vraies recettes gauloises et romaines

Le Muséoparc d'Alesia reprend du service. Il rouvre ses portes ce mercredi 15 février pour une nouvelle saison sur la commune d'Alise-Sainte-Reine (Côte-d'Or), et son objectif est d'attirer au moins autant de visiteurs que l'an dernier. Ce site historique et musée qui retrace la bataille d'Alésia et la vie de nos ancêtres au 1er siècle avant Jésus-Christ a attiré près de 85.0000 personnes en 2022, c'est plus qu'avant la crise Covid.

Pour continuer à séduire, le MuséoParc mise sur des animations qui sont renouvelées tout au long de l'année . Fini la visite avec un audio-guide sur les oreilles. Quand on pousse la porte, on est plus simplement spectateur, on découvre la vie de nos ancêtres en manipulant leurs outils et leurs objets du quotidien. On commence cette saison avec de la gravure sur bois. Plus rigolo, on va aussi croiser sur le site une cuisine mobile qui propose à tout moment et à tout endroit des recettes gallo-romaines. "On va vous faire goûter de la patina d'asperges, des croquettes de pois chiches, de la purée de pois cassés" détaille Mathilde Le Piolot-Ville qui supervise le programme d'animations

Du poivre dans les desserts

"Quand les gens vont venir, ils vont sentir une odeur de cuisine et on va leur expliquer. Tel aliment existait ou n'existait pas à l'époque et maintenant, vous allez pouvoir goûter. C'est drôle, quand on a fait les essais, certains de nos collègues ont trouvé ça pas terrible parce que, par exemple, il y a eu du poivre dans les desserts ! " sourit-elle.

"L'idée, c'est de goûter ce que mangeaient les Gaulois et les Romains. Et là, du coup, on ne va pas vous donner une grosse part, on va vous donner un petit bout et là, ça devient intéressant d'essayer une découverte gustative."

Mosaïques, construction et sport : on met la main à la pâte

Début avril, on aura droit a un défilé de mode pour découvrir comment étaient vraiment habillés les occupants d'Alésia. Au printemps, durant les ponts du mois de mai, on pourra fabriquer de la céramique, composer des mosaïques, forger du métal. Il y aura aussi "la Nuit des Musées" le 13 mai où les élèves de l'école de musique de Bourgogne-Franche-Comté guideront le public dans le musée. L'occasion de découvrir l'exposition "les Voyages d'Alix" tirée de la BD du même nom signée par Jacques Martin. Cette exposition interactive nous dira comment vivaient les autres civilisations autour du bassin méditerranéen.

Construction et taille de pierre - MuséoParc Alésia

Tout cela nous mènera cet été, les 15 et 16 juillet, à la reconstitution "De Bello Gallico" de la bataille d'Alésia avec 150 figurants et deux nouvelles troupes costumées. Les 13 et 14 août, on expérimentera l'artisanat avec la fabrication de céramiques et la construction. Une troupe d'artisans issus du compagnonnage et diplômés en archéologie vont reconstituer un chantier romain avec engins de levage, techniques de maçonnerie et tailles de pierre.

La guerre des Gaules sera rejouée avec 150 figurants - Stéphanie Focé MuséoParc Alésia

Juste avant la rentrée, du 26 aout au 1er septembre, on pourra assister et participer à des démonstrations de jeux et sports antiques. On pourra s'essayer au saut en longueur avec haltères, au lancer de javelot et au lancer de disques. Enfin à partir du 21 octobre, place aux "mortelles vacances". A l'approche de la Toussaint, on pourra aussi jouer aux archéologues avec la fouille d'une tombe factice pour comprendre les rites funéraires des gaulois. Sans compter l'escape-game "Furie d'Alésia" de mars à novembre où l'on se glisse dans la peau du gaulois Eberius. On le voit tout cela se veut très ludique, d'ailleurs fini les guides qui vous racontent tout pendant une heure. Place aux visites top chrono d'un quart d'heure maximum. On pourra en enchainer plusieurs dans une seule journée.

Atelier de céramique - MuséoParc Alésia

Séduire les parisiens

Le MuséoParc est un équipement du Conseil Départemental, et pour continuer à gagner des visiteurs , François Sauvadet le président du Département veut séduire les habitants du bassin Parisien. "Ils sont à une heure de TGV de Montbard" rappelle-t-il. "Après la crise Covid, on a vu pas mal de gens venir découvrir le Châtillonnais, venir s'y installer. Il faut que l'on fasse un lien entre notre territoire, source de la Seine et la capitale."

Le MuséoParc Alésia emploie 27 personnes en CDI, et génère selon le Département "12 millions d'euros de retombées touristiques." Le site fonctionne avec un budget annuel de 3 millions d'euros. Un tiers des recettes est assuré par la billetterie, les deux autres tiers par la collectivité. "L'objectif est de parvenir à un financement assuré pour moitié par les visiteurs" déclare François Sauvadet.