Côtes d'Armor : des auditions pour l'émission The Voice Kids à Saint-Brieuc

Bruno Berberes, directeur des castings de The Voice et The Voice Kids, était à Plœmeur ce mardi pour dénicher de nouveaux talents.

Saint-Brieuc, France

Ils rêvent de voir les fauteuils de Jennifer, Soprano, Amel Bent ou Patrick Fiori se retourner aux sons de leurs voix !

Des enfants âgés de 6 à 15 ans souhaitant participer à l'émission de TF1 The Voice Kids seront auditionner ce samedi 24 août à partir de 14h à la discothèque "le Magnifik" située sur le port du Légué à Saint-Brieuc.

Avec le soutien du directeur de casting de l'émission

Les auditions seront filmées et envoyées à Bruno Berberes, directeur de casting et artistique The Voice et The Voice Kids.

25 candidats préalablement inscrits seront auditionnés.

Les inscriptions sont possibles jusqu'à ce mercredi 21 août par téléphone au 06.13.48.43.75 ou par mail: magnifikclublounge@gmail.com.