Côtes-d'Armor : plus de 100.000 disques vendus et un nouveau clip pour Jean-Baptiste Guégan !

Région Bretagne, France

Mais jusqu'où ira-t-il ? Depuis sa participation à l'émission "La France a un incroyable talent", le Costarmoricain Jean-Baptiste Guégan enchaîne les succès. Celui qu'on surnomme aussi "La voix de Johnny" a sorti son premier album composé de 12 titres originaux le 30 août dernier. "Puisque c'est écrit" a rapidement trouvé son public et il vient de passer un nouveau cap en cette mi-octobre avec plus de 100.000 exemplaires écoulés. Le premier opus du Breton est donc désormais certifié disque de platine. Une vraie performance dans un marché du disque bousculé par le numérique et le téléchargement illégal.

En parallèle, Jean-Baptiste Guégan poursuit sa tournée et ce mercredi 16 octobre il a dévoilé un nouveau clip, celui du titre "Puisque c'est écrit". Ses fans sont aux anges !