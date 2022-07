Couëron : "On n'a plus rien à cacher", les naturistes partagent leur mode de vie

Ce dimanche 3 juillet, c'était la journée mondiale du naturisme. Pour l'occasion, on vous parle de ce loisir qui séduit de plus en plus d'adeptes.

Il n'est pas toujours évident de se montrer dans son plus simple appareil... Mais le naturisme, au-delà du fait de se mettre nu, c'est aussi un état d'esprit.

Aucune traces de bronzage à l'horizon. Ici, au CGO (Club Gymnique de l'Ouest) de Couëron, l'association naturiste de l'ouest nantais, ils sont une vingtaine à s'être donné rendez-vous, tout nu, pour prendre l'apéritif.

On n'a plus rien à cacher"

"On n'a plus rien à cacher, résume Pierre, qui s'occupe du barbecue. Ca fait déjà 30 ans qu'il a laissé tombé le short, et il n'y voit que des avantages. "Quand on est nu, il n'y a plus aucun à priori entre ceux qui ont beaucoup d'argent et ceux qui n'en ont pas, poursuit-il. On a tout quitté, tout laissé sur le parking ou au vestiaire."

Ici pétanque, piscine ou sauna, le tout dans le plus simple appareil. © Radio France - Léonie Cornet

Denis aussi a tout laissé au vestiaire, à part sa casquette. Il aime venir ici dans ce qu'il appelle son petit coin de paradis. "Le naturisme, c'est aussi très lié à l'écologie, explique-t-il. On est très proches de la nature."

Une pratique ouverte à toutes et à tous

Ici, des jeunes, des vieux, des petits, des personnes à mobilité réduite. Tout le monde est le bienvenu, sans obligation de tout montrer dès le premier jour. C'est d'ailleurs ça qui a séduit France-Sylvie, vice-présidente d'une autre association naturiste, basée à Corsept, en Loire-Atlantique. "Les gens n'ont pas à avoir de complexes, confie-t-elle. Quand on voit les gens qui font du naturisme, on ne peut pas dire qu'on soit tous des top model... Le naturisme, c'est avant tout un état d'esprit. Personne ne se juge."

Le Club Gymnique de l'Ouest compte 120 adhérents. En Loire-Atlantique, on compte quatre associations naturistes reconnues par la fédération : celle de Couëron, mais aussi celles de Corsept, Piriac-sur-Mer et La Limouzinière. En Vendée, ce sont surtout des plages où l'on peut pratiquer le naturisme, notamment à la plage de Sauveterre à Olonne-sur-Mer ou celle de la Pointe d'Arçay à la Faute-sur-Mer.