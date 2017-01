Coulaines et Bellevue : et si un comédien venait jouer chez vous ?

Le théâtre de l'Ephémère au Mans propose aux habitants du quartier Bellevue au Mans et aux Coulainais d'accueillir un comédien et son équipe pour qu'ils jouent une pièce intitulée "Qui va là ?". En fonction de la taille de votre habitation, vous accueillerez aussi un peu de public au printemps.

"Je passais juste devant, je me suis dit 'Je vais demander, hein, juste jeter un oeil'"...

C'est par ces mots que le comédien Laurent Menez se présente à votre porte. Vous lui ouvrez et le spectacle va se dérouler chez vous pendant une heure. Le théâtre de l'Ephémère accueille en résidence le théâtre de l'Air pour ses représentations au domicile des Coulainais et des habitants du quartier Bellevue, au Mans, au printemps. L'histoire de "Qui va là ?" écrit par Emmanuel Darley, c'est celle d'un homme qui aurait habité dans ce logement, quand il était enfant. Il voudrait entrer pour voir s'il se souvient de quelque chose. Le logement en lui-même est un partenaire de jeu précise la metteure en scène Virginie Fouchault : "il touche un cadre, il remarque que ça a changé".

ÇA VOUS INTÉRESSE ? - Contactez Valérie du Théâtre de l'Ephémère au 02 43 43 89 89

Pénétrer dans l'intimité pour mieux jouer

Bien sûr, cela peut paraître intimidant d'accueillir un comédien et sa metteure en scène. Maisla troupe ne débarque pas comme ça :"L'hôte sera dans la connivence. Laurent ne va pas débarquer comme ça dans son appartement sans que la personne soit au courant de rien. On prendra le temps de se rencontrer puis de faire une répétition pour créer le parcours chez eux" explique Isabelle Bouvrain, l'assistante de la metteure en scène. La compagnie apporte le matériel. Et le nombre de personnes invitées à venir voir le spectacle est proportionnel à la capacité d'accueil de votre logement.

Comment créer un spectacle sans un lieu fixe ?

Pour le comédien comme la metteure en scène Virginie Fouchault, travailler ainsi sans lieu fixe est grisant : "On demande trop souvent aux habitants des quartiers de venir en centre-ville pour bénéficier de la culture. Là c'est l'inverse". Et la pièce "Qui va là ?" d'Emmanuel Darley a vraiment été écrite pour ça poursuit-elle : "là en plus, il ouvre un peu les portes et puis au bout de dix minutes, il est quand même dans votre lit ce personnage". Mais à travers cette histoire, c'est la question de l'identité du personnage qui se pose : "Quand on habite plus quelque part, on n'est plus. On perd notre identité. Et c'est vraiment de ça dont il s'agit. Et du coup, on assiste à des retours comme ça possible à sa propre identité, ou il se recrée (...), il recrée un lien avec le monde qui l'entoure".