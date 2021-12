Coup d’envoi ce weekend pour une nouvelle édition des Noëls Insolites de Carpentras

Beaucoup d’animations sont présentes comme notamment la crèche provençale dans l’office de tourisme ou la patinoire située devant, un marché gourmand le weekend prochain, le marché aux santons, le jardin des neiges, le salon artisanat d’art de noël ou des nouveautés comme deux simulateurs de ski. Mais ce festival ce sont jusqu'au 31 décembre surtout plus de 150 représentations dans la rue sans compter les spectacles fixes.

Ces fameuses déambulations fantastiques ou féériques avec troupes et compagnies ont fait le succès de ces noëls carpentrassiens souligne Marc Begouaussel, responsable du service évènement de la ville : « Les déambulation sont l’ADN du festival. On a des spectacles qui tournent autour d’un univers un peu particulier, parfois burlesque, parfois insolite, décalé, un peu mystérieux ; bucolique aussi et parfois très enfantin. C’est du tout public et tout cela dans les rues de Carpentras. Il y a une magie, quelque chose qui se crée entre le public et les comédiens. »

Le guide officiels de ces noëls insolites avec tous les spectacles et animations proposés, les jours et tous les horaire , est distribué sur place ou bien téléchargeable en ligne sur le site de la mairie de Carpentras.

