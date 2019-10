Coup d'envoi de l'exposition "Picasso, au cœur des ténèbres" au musée de Grenoble

Grenoble, France

Le musée de Grenoble accueille une nouvelle exposition : "Picasso, au cœur des ténèbres (1939-1945)". Elle regroupe environ 170 pièces : plus d'une centaine d’œuvres, des documents originaux, des photos et quelques sculptures comme "L'homme au mouton" ou "La femme à l'orange".

Bien qu'il ne représente pas la guerre dans sa peinture, cela transparaît dedans.

Particularité de cette exposition : elle présente uniquement des œuvres que Pablo Picasso a réalisé durant la seconde guerre mondiale. Un sujet qui n'avait encore jamais été traité jusqu’à maintenant en France, mais "Seulement aux Etats-Unis et en Allemagne" dit Guy Tosatto, le conservateur en chef et directeur du Musée de Grenoble. "Pendant ces années de guerre, Picasso va vivre comme dans une bulle : celle de sa création, c'est le refuge. Mais chaque fois qu'il sort, il est confronté à la réalité. Et bien qu'il ne représente pas la guerre dans sa peinture, cela transparaît dedans. C'était l'enjeu de cette exposition. Ce qui change pour Picasso à partir de la guerre, c'est qu'il va pousser à ses extrêmes les déformations, car à une époque monstrueuse, on répond par des monstres : comment aller jusqu’à ne plus reconnaître une figure humaine, tout en voyant qu'il y a encore des yeux, une bouche, un nez. C'est, je crois, cette aventure qui nous est proposée avec les peintures de cette période."

© Radio France - Elisa Montagnat

