Coup d'envoi de la 18eme édition des Imaginales d'Epinal

La 18eme édition des Imaginales s'est ouverte aujourd'hui parc du Cours à Epinal. 4 jours, dédiés au genre fantasy et à la littérature fantastique. Invités cette année, les pays nordiques et Grzegorz Risinski, père de la célèbre BD "Thorgal".

Épinal, France

Rencontres avec les auteurs et les artistes, animations, stands consacrés à l'histoire à la fiction à l'architecture et aux utopies. Mais aussi jeux de rôle et ateliers d'illustrations. La 18eme édition des Imaginales s'est ouverte ce jeudi, parc du Cours à Epinal. Un festival entièrement consacré au genre fantasy et au fantastique décliné sous toutes ses formes.

Invités cette année, les pays nordiques: Islande, Finlande, Suède. Terres de brouillard et de volcans, nature mystérieuse et envoûtante. Décor propice aux rêves oniriques. "Des pays de légendes et de sagas, en tout cas pour nous un choix évident" souligne Stéphanie Nicot, directrice artistique des Imaginales.

Un succès qui ne se dément pas

18 ans l'âge de la majorité, et un engouement du public qui n'a fait que se confirmer d'année en année. La direction du festival espère franchir la barre des 40 000 visiteurs enregistrés en 2018. Les Imaginales sont aussi une locomotive pour les libraires. La littérature fantasy se vend bien, notamment la bande dessinée, très présente sur les stands. "Le pôle BD-illustrations crée il y a 3 ans a plus que doublé ses ventes", se félicite Laurence Grivot de la librairie indépendante spinalienne "Au moulin des lettres".

Des auteurs et des oeuvres à découvrir jusqu'à dimanche prochain. Parc du Cours à Epinal. Entrée libre.