Coup d'envoi de la 31e édition de Chalon dans la rue

Plus de 200 000 spectateurs sont attendus dès ce mercredi à Chalon-sur-Saône pour la 31e édition du festival des arts de rue " Chalon dans la rue ". De la magie, du cirque, des marionnettes, de la danse ou de la musique : il y aura près d'un millier de spectacles, et la plupart sont gratuits.

Depuis quelques jours, les affiches de spectacles fleurissent dans les rues de Chalon-sur-Saône. Les 136 compagnies du festival off " Chalon dans la rue " s'activent pour donner de la visibilité à leurs spectacles. 200 000 spectateurs sont attendus dans les rues de la ville entre mercredi et dimanche pour la 31e édition du festival des arts de la rue.

Pas simple de se faire une place au milieu de toutes ces affiches © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Les jours qui précèdent le festival ne sont pas de tout repos pour les artistes. Fanny Bérard, comédienne, clown et marionnettiste, lutte contre le vent pour accrocher ses affiches à un arbre. " Déjà il faut coller les affiches sur du carton, bien sûr avec la colle ça gondole, alors il faut trouver des poids pour remettre tout à plat, ensuite il faut percer, avec une perceuse c'est pas mal, ça fait des gros trous pour faire passer la ficelle. Bref, on fait pas mal de travaux manuels, plus ou moins agréables, mais en groupe ça passe bien." Elle essaie de placarder ses affiches dans des lieux stratégiques : " près d'une maison de retraite pour " Simone is not Dead " qui est une fable gériatrique, ou à côté d'une boucherie puisque c'est le thème de l'un de nos spectacles. "

Le bar du festival est en cours de montage © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Derrière le " confessionnal ", le bar du festival, Roberta s'active avec une perceuse. C'est la décoratrice de Chalon dans la rue. Avec sa petite équipe de trois personnes, elle monte depuis une semaine toutes les structures qui vont permettre d'accueillir les spectateurs. Aucun plan de montage sous la main, elle a tout dans la tête : " les décors ont été crées en 2010, chaque année on ajoute des choses nouvelles. J'ai parfois besoin de regarder les photos des années précédentes pour me souvenir de la manière dont il faut monter tout ça, mais globalement ça va. "

Roberta, la décoratrice du festival © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Et en coulisses, ce sont aussi 120 bénévoles et 150 salariés qui travaillent d'arrache-pied depuis des semaines voire des mois. 70 Chalonnais se sont même proposés cette année pour accueillir chez eux les artistes et les loger gratuitement le temps du festival.

© Radio France - Anne Pinczon du Sel

