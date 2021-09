Coup d'envoi de la Feria de l'Atlantique dans les arènes de Bayonne

La Feria de l'Atlantique fait son retour dans les arènes bayonnaises. Frustrés l'an dernier pour cause de Covid, les aficionados vont remplir les gradins mais avec une jauge réduite de moitié. Le maestro Daniel Luque est très attendu ce vendredi 3 septembre pour la corrida d'ouverture.

Des arènes vides pour cause de Covid, c'est terminé. La Feria de l'Atlantique débute ce vendredi 3 septembre 2021 à Bayonne, avec une jauge de 4000 places, soit un peu moins que la capacité totale des arènes de Lachepaillet. Apres la Feria de Juillet, c'est donc le second temps fort de la temporada qui se déroule ce week-end. En piste, pour la corrida d'ouverture, du bétail d'El Montecillo en provenance de Tolède. Face à un lot bien présenté, les toreros espagnols Antonio Ferrera (qui remplace Enrique Ponce), Daniel Luque et Emilio de Justo. paséo à 19H.

Pas plus de 4000 places dans les arènes en raison des dispositifs sanitaires © Radio France - Paul Nicolaï

Le pass sanitaire sera exigé pour pénétrer dans sur le site. En l'absence du précieux sésame des tests antigéniques sont proposés gratuitement aux aficionados. Le samedi 4 septembre corrida avec trois taureaux de Valdefresno et trois autres du Conde de Mayalde. Ils seront combattus par Morenito de Aranda, Thomas Dufau, Tomas Campos, Alejandro Marcos, Jesus Colombo et Diego Carretero. Paséo à 19H Enfin corrida de clôture va débuter à 17H30 le dimanche 5 septembre avec du betail de Garcigrande pour : El Juli, Paco Ureña et Juan Leal.