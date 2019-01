Coup d'envoi de la foulée blanche à Autrans avec une journée spéciale collégiens & lycéens

Autrans, France

La Foulée blanche a débuté en beauté malgré l'incertitude des dernières semaines liée aux conditions météorologiques : 1743 collégiens et lycéens ont fait le déplacement à Autrans, sur le plateau de Gève ce mercredi. Les jeunes choisissaient de réaliser cinq ou dix kilomètres en ski de fond.

Certains fondeurs venus du Maroc

Pour la 19ème édition de la "Foulée des jeunes", ils viennent de toute la région et au-delà : Chartres, Paris, et même... Le Maroc ! 35 élèves du collège Léon l'Africain à Casablanca sont venus faire la course en ski de fond. Pour beaucoup d'entre eux, c'était non seulement la première fois qu'ils skiaient, mais aussi, qu'ils voyaient de la neige.

Les paysages c'est comme dans les dessins animés !

Yasmina s'en faisait une tout autre idée : "Je ne m'attendais pas à ça, parce que dans les films on voit la neige dure, en fait elle est molle je ne savais pas que les pieds rentraient comme ça ! Mais c'est trop beau les paysages c'est comme dans les dessins animés !" Sur le départ, Sami essaie non pas de glisser, mais de marcher avec ses skis... "C'est très dur et je suis très nul ! Et puis, il fait très froid comparé à Casa."

Sur la ligne de départ, des débutants, des confirmés... Tout le monde peut participer. © Radio France - Elisa Montagnat

Tout les niveaux sont confondus, puisque dans la même course il y a aussi les lycéens de la région en option ski. Les participants sont répartis dans quatre courses, avec environ 450 élèves dans chaque. La journée s'est déroulée sous la neige, mais avec beaucoup de sourires.