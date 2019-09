Coup d'envoi du 20ème festival mondial des théâtres de marionnettes à Charleville-Mézières

Les rues de Charleville- Mézières vont vivre à partir de ce vendredi au rythme des déambulations de marionnettistes et de leurs pantins tous plus insolites et originaux les uns que les autres. Plus de cent compagnies venues de 28 pays vont donner des représentations jusqu'au 29 septembre.

Charleville-Mézières, France

Ce vendredi 20 septembre , à Charleville- Mézières, c'est l'ouverture de la 20ème édition du festival mondial des théâtres de marionnettes. Cette année, 104 compagnies venues de 28 pays différents donneront 440 représentations.

Jusqu'au dimanche 29 septembre, la ville toute entière est investie par les marionnettistes . Ils nous présentent leurs marionnettes et leurs pantins parfois petits, parfois gigantesques et avec des visages aux multiples facettes.

On était une fois - compagnie 36 du mois - Giorgio Pupella

Des déambulations qui invitent au rêve et à l'imaginaire

Il vous suffira de lever le nez et de regarder autour de vous pendant ces dix jours de festival car les marionnettes sont partout. On les retrouve dans les rues, ou dans des lieux plus insolites transformés en théâtres, bref! Une ambiance d'enfer. Et ce n'est pas Anne Françoise Cabanis, la directrice du festival qui dira le contraire. "Ce festival c'est 150.000 personnes attendues sur une dizaine de jours. Avec le festival du Cabaret vert, ce sont les _2 plus grandes manifestations culturelles du Grand Est_."

Et comme Charleville-Mézières est la ville de naissance d'Arthur Rimbaud, cette année le festival des marionnettes fait un clin d'oeil au poète. Rendez-vous à la maison des Ailleurs, sur le quai Rimbaud à Charleville. Vous déambulerez au son de textes de Rimbaud et des marionnettes s'inviteront au détours des couloirs.

Des plumes et des anges

Ce samedi 21 septembre, c'est sur la place Ducale de Charleville- Mézières que vous êtes invités à 22h pour le spectacle d'ouverture, Place des Anges par la compagnie Gratte Ciel. Au dessus de vos têtes des marionnettes et des funambules vêtues de blanc et qui déverseront sur le public (aux anges) une pluie de plumes blanches.