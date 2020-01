Vosges : l'arrivée remarquée d'Arielle Dombasle, membre du jury du festival du film fantastique de Gérardmer

Gérardmer, France

On l'appelle le "train des stars". En provenance de Paris, il amène dans les Vosges certains membres du jury. Il était 14H45 quand la rame TGV s'est arrêtée en gare d'Epinal. Ballet de valises jusqu'aux véhicules de l'organisation et surveillance pressante de la sécurité. A peine descendue sur le quai, Arielle Dombasle s'est félicitée du voyage. "C'est tellement excitant d'être là" a lancé la comédienne avant de signer quelques autographes et de s'engouffrer dans sa voiture. Présidente du jury, l'actrice italienne Asia Argento, ne faisait pas partie du voyage. Elle rejoindra Gérardmer plus tard.

De nombreux festivaliers

Dans le même train de nombreux passionnés du genre fantastique. Tous ont pris quelques jours de vacances pour assister aux projections et si possible rencontrer leurs acteurs et actrices favoris. Cette année, le festival propose une grande rétrospective et un hommage aux maîtres français du genre fantastique. "Raison de plus pour faire le déplacement" se réjouit Annie, la vingtaine et qui vient dans les Vosges pour la 3eme fois. Parisienne, la jeune femme avoue être tombée amoureuse de la région et de Gérardmer.

Au total cinquante films sont programmés jusqu'à dimanche prochain le 2 février. Dix sont en compétition officielle.