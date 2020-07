Coup d'envoi du festival La Grange aux pianos à Chassignolles

C'est parti pour 4 weekends musicaux à Chassignolles. Le festival La Grange aux pianos reprend du service. Au programme, Beethoven, Mozart ou encore Rossini.

"Le premier weekend est consacré à Beethoven dont on célèbre le 250 anniversaire de la naissance. Ce samedi et demain dimanche, ce sont les Trios de Beethoven pour piano, violon et violoncelle. Ils couvrent toute la vie de Beethoven et on sent bien l'évolution de sa façon de faire et de son style au cours de ses œuvres" explique Cyril Huvé, le créateur du festival.

Le second weekend, du 7 au 12 août, le public pourra découvrir un récital de Jean-Philippe Collard au piano puis les Noces de Figaro. "C'est un opéra majeur, interprété par une troupe réunissant les meilleurs chanteurs de leur génération. Et entendre les Noces de Figaro en Berry, c'est exceptionnel ! Déconfinons nos oreilles ! Après la période que l'on vient de passer, c'est important!".

Le festival se poursuit tout au long du mois d'août et se clôturera en septembre avec le Trio Métral, le dimanche 13.

La billetterie est d'ores et déjà ouverte.