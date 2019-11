Coup d'envoi du marché de Noël de Saint-Étienne et des animations de fin d'année

C'est parti pour un mois de tours de grande roue et les dégustations de vin chaud (avec modération) ! Le marché de Noël de Saint-Étienne ouvre ce samedi matin (à 11h) et les animations de fin d'année débutent sur les places du centre-ville.

Saint-Étienne, France

Au cas où vous ne l'aviez pas remarqué, Noël c'est dans un mois. À Saint-Étienne, le marché de Noël est là pour nous le rappeler : il ouvre ce samedi matin à partir de 11h, avec ses traditionnels chalets blancs place de l'hôtel de ville mais aussi la grande roue, installée comme chaque fin d'année sur la place de l'hôtel de ville. Le petit train de Noël aussi fait son retour, vous pouvez le prendre jusqu'au 31 décembre.

Un nouveau manège place Jean-Jaurès

Sur la place Dorian, des activités coloriages sont proposées aux enfants jusqu'au 5 janvier à côté de la maison du père Noël. Pour les enfants aussi, mais pas seulement, des spectacles de rue le mercredi, samedi et dimanche après-midi sur les places de l'hôtel de ville et Jean-Jaurès. La place Jean-Jaurès, qui se transforme en pistes de luge et en patinoire jusqu'au 5 janvier. Et puis surprise cette année : pas un mais deux sapins sur la place. Il y a le vrai arbre de Noël, avec ses décorations. Et un manège en forme de sapin, l'une des nouveautés des animations de fin d'année à Saint-Étienne.

L'autre nouveauté ce sont des ateliers et des contes de Noël à la Maison des projets, du 30 novembre au 28 décembre.

Le programme complet des animations de fin d'année à Saint-Étienne est consultable ici.