Châtel-Gérard, France

C’est un écrin charmant situé au milieu de la forêt de Saint-Jean à Châtel-Gérard (Yonne). L’endroit est magique. Il a été fondé il y a 9 siècle par le Seigneur de Montréal. « On raconte qu’au départ Anséric VI de Montréal dont le fils était malade a fait un serment à un Hermite » explique Geneviève Mante de l'association Vausse animations, «il a fait un vœu. Si son enfant était guéri, il construirait Vausse».

pendant la visite, on peut déambuler dans le jardin du cloître et dans le jardin des simples où poussent des plantes médicinales. © Radio France - Thierry Boulant

A la révolution, le prieuré fut vendu et transformé en faïencerie, puis en 1835 l'historien Ernest Petit, y est né. On peut découvrir son superbe et vaste cabinet de travail, mais c’est le cloître roman qui retient inévitablement l’attention des visiteurs. Il y a un charmant petit jardin que la lumière transforme tout au long de la journée. "on laisse les gens se promener seul sur le site pour qu'ils en profitent", ajoute encore Geneviève Mante.

Le cabinet de travail d'Ernest Petit, auteur d'Histoire des ducs de Bourgogne de la race Capétienne entre 1885 et 1905 et © Radio France - Thierry Boulant

Un bonheur hors du temps

Cette déambulation peut facilement se transformer en méditation, ponctuée par le bruit des insectes et des hirondelles qui ont élu domicile sous les arcades.

On peut visiter librement et à son rythme les jardins du prieuré de Vausse. Des animations y sont organisées l'été. © Radio France - Thierry Boulant

Certains visiteurs reviennent d'ailleurs régulièrement goûter au bonheur de ses minutes hors du temps : « Dernièrement, il y a un visiteur qui m’a dit", raconte Catherine Degouve l’une des propriétaires des lieux, "ça fait 5 fois que je reviens. J'ai une nouvelle femme. Le premier lieu que j’ai eu envie de lui montrer en Bourgogne c’est le prieuré de Vausse pour son intimité.» Une déclaration d’amour qui en dit long sur ce lieu enchanté.

Catherine Degouve, l'une des propriétaires du prieuré et Geneviève Mante de l'association Vausse Animations © Radio France - Thierry Boulant