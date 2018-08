Pour notre première escale, on prend la route jusqu’à Tanlay et son château renaissance et là, le souvenir d'une saga multidiffusée surgit avec cette image d'un carrosse qui file sur le pont et passe la porte principale. Angélique incarnée par Michèle Mercier arrive dans la propriété de son futur époux.

Capture d'écran du Film Angelique marquise des anges, réalisé par Bernard Borderie, sorti en 1964.

C'est en 1963 que Bernard Borderie pose ses cameras au château de Tanlay pour le tournage d'Angelique marquise des anges. Le Château est censé être la demeure du Balafré magnifique, Geoffrey de Peyrac incarné par Robert Hossein. La façade ,les douves et le grand canal apparaissent à l’écran, mais les intérieurs du film ont tous étaient tourner en studio.

Autre château, autre style. A 15 kilomètres à l'Est , nous voici à Cruzy-Le-Chatel.

L'austère château de Maulnes a abritait en 1993 le tournage d’ une nuit d’amour entre Isabelle Adjani et Vincent Perez , La Reine Margot et la Môle. Le bâtiment pentagonal apparaît dans quelques scènes du film de Patrice Chèreau au bout d'1 h 44.

Le Château de Maulnes à Cruzy-Le-Chatel © Radio France - Thierry Boulant

Les deux amants nus se serrent l'un contre l'autre au petit matin, enveloppés dans une couverture rouge, la façade décati du château d'un coté, le paysage torturé de la vallée de l'autre.



Capture d'écran de la Reine Margot, Le film réalisé par Patrice Chèreau

Comment se faire son film dans le Tonnerrois Copier