Prenez une petite heure et promenez-vous sur le sentier d’interprétation historique de Noyers-Sur-Serein pour découvrir les vestiges de son vieux château et un panorama magnifique sur le village médiéval.

Noyers, France

En partant du village de Noyers-Sur-Serein, il faut d’abord affronter quelques trois cents marches. Ce sentier bucolique est balisé par une quinzaine de panneaux qui vous raconte l’histoire du site et vous orientent sur la Ronde des Miles. Cet itinéraire a été inauguré au printemps dernier par l'association le Patrimoine Oublié : « on a créé ce sentier » explique le président de l’association Daniel Robert, « parce qu’il y avait des gens qui se promenaient tout seul, et passaient à côté du vieux château sans comprendre à quoi ça correspond. Ce sentier balisé leur permet de voir une grande partie du château et de comprendre comment il fonctionnait ».

La Serpentine, sur les hauteurs de Noyers (Yonne), propose un circuit balisé de 700 mètres. © Radio France - Thierry Boulant

Le belvédère Sud : un endroit idéal pour Les selfies

Au fur et à mesure que l'on découvre ce qu'il reste de l'enceinte extérieur du bâtiment et de ses deux tours, on voyage dans mille ans d'histoire. On s'offre aussi une promenade à l'ombre des noisetiers et des chênes centenaires. Le sentier mène aussi à deux belvédères. Le premier tourné vers l’est dévoile la campagne sur laquelle est posée au loin le Château de Jouancy. Le second offre un panorama exceptionnel sur le village de Noyers. C’est l’endroit préféré des promeneurs pour prendre leurs photos et faire des selfies.

Le sentier passe tout près du chantier de restauration du Vieux Château de Noyers. © Radio France - Thierry Boulant

Il faut quarante minutes minimum pour boucler la Serpentine et ses 700 mètres. Un petit peu plus, si vous vous laisser emporter par la magie du site.

15 panneaux balisent cette promenade grâce au travail de l'association "Le Patrimoine Oublié" et de son président Daniel Robert. © Radio France - Thierry Boulant