Suite de nos coups de cœur dans le pays d’Othe et le Florentinois avec le camping municipal de Saint-Florentin, installé le long de la rivière Armançon. Il propose des couchages en bivouacs pour les cyclotouristes.

Saint-Florentin, France

Le camping municipal de l'Armançon à Saint-Florentin se devine depuis la RN77, en contrebas de la route. Un camping d'une soixantaine d'emplacements qui offre aussi deux espaces un peu particulier: des bivouacs sur piloti, à deux mètres de hauteur dans des tentes en toile. Un mode d'hébergement particulièrement pratique pour les gens qui voyage à vélo et qui souhaitent passer une nuit tranquille au sec ou sans déplier la tente. d'autant que juste en dessous de l'espace nuit équipé de deux matelas simples, se trouvent une table en bois et deux bancs pour pouvoir manger à l'abri et assis. Un luxe pour les cyclotouristes !

Un espace nuit avec deux lits © Radio France - Isabelle Rose

Accès à la tente par une échelle de meunier © Radio France - Isabelle Rose

le camping de l'Armançon est situé juste à coté d'une baignade surveillée, à proximité immédiate de la véloroute et du canal de Bourgogne.

Il est ouvert de mi-avril à mi-octobre.

telephone 03 86 35 08 13

email: infos@camping-saint-florentin.fr

www.camping-saint-florentin.fr