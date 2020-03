Coup de fil de l'actu de France Bleu Isère : Patrick Curtaud, vice-président du département à la culture

FRANCE BLEU ISERE : Dans cette période où tout est fermé, le potentiel culturel isérois est donc à retrouver sur internet avec notamment la médiathèque départementale en ligne gratuitement jusqu'à fin mai ?

Patrick Curtaud : "Nous avons décidé, étant donnée la situation de mettre en place plusieurs outils, plusieurs dispositifs numériques, et ça tourne autour de trois axes : la question des ressources numériques offertes à tous les isérois, ensuite un certain nombre de choses qui sont mises en place sur le web et un troisième axe autour des réseaux sociaux. Concernant la médiathèque de l'Isère, depuis lundi, elle est ouverte à tous les isérois qui le souhaitent. C'est gratuit, et ce sont des milliers de ressources en ligne, films, disques, livres, la presse est aussi présente. La culture pour tous et sans condition d'accès."

Il y a aussi un portail des musées départementaux, qui existait déjà mais qui trouve un nouvel usage ?

"Alors, effectivement, ce site des collections regroupe des documents, des notices, des objets en ligne. C'est un peu le prélude à ce qu'on va mettre en place en avril, on a commencé avec le musée de Saint-Antoine l'Abbaye. Les 10 musées du département seront visibles en ligne, comme pour les grands musées nationaux ou à l'étranger et ça c'est une initiative importante, on a anticipé un peu ce que l'on voulait faire."

Exemple d'un outil de lecture de livre en ligne, suggestion du jour de vendredi 27 mars - Conseil Départemental de l'Isère

Cette crise permet donc d'anticiper l'avenir des musées, est-ce que ça va améliorer aussi leur mise en réseau ? Et peut-être permettre un accès commun ?

"On a une plateforme, culture.isere où on a accès à tout ce que propose le département, les enseignements artistiques par exemple, même si ça c'est un peu au point mort. On a une rubrique qui s'appelle "la culture s'invite chez vous". C'est important, ça va permettre aux habitants du département d'avoir des rendez-vous quasi quotidiens. Le lundi, un rendez-vous thématique pour toute la semaine. Des suggestions, des publications du département, des historiens, des artistes qui se racontent en format libre. La parole est aussi laissée aux internautes, qui racontent ce qui les émeut, leurs pratiques culturelles. Tout cela est à retrouver aussi via les réseaux sociaux."