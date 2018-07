La Préfecture du Territoire de Belfort réclame aux organisateurs des Eurockéennes une facture de 254 000 euros pour assurer la sécurité du festival. Un montant qui a explosé de 800% par rapport à l'année dernière. En cause, une circulaire du ministère de l'Intérieur datée du 15 mai.

250 agents de sécurité privés et 270 gendarmes vont être mobilisés pour la trentième édition des Eurockéennes

"Je suis extrêmement inquiet pour l'avenir du festival", Cédric Perrin, sénateur du Territoire de Belfort et vice-président des Eurockéennes est franc : la circulaire du ministère de l'Intérieur menace l'avenir du festival. La prise en charge des frais de sécurité, 30 000 euros en 2017, est de 254 000 euros cette année.

Les 30 ans des Eurockéennes vont-ils être gâchés pour une histoire de facture ?

"Tout ce qui a été annoncé est vrai, avoue Jean-Paul Roland, directeur général des Eurockéennes. Mais aujourd'hui, on dresse la table, on prépare les plats. On parlera de l'addition à la fin du festival."

La préfète du Territoire de Belfort, Sophie Elizéon, applique à la lettre la circulaire du ministère de l'Intérieur. Elle conteste les chiffres avancés dans les médias, mais elle confirme : "Ça n'est pas du ressort de l'Etat de financer un événement privé comme les Eurocks. Ce qui lui ai demandé, avec en amont le ministère de l'Intérieur et la Cour des comptes, c'est de facturer cette prestation."

Les organisateurs affirment avoir toujours participé financièrement aux frais de sécurité des Eurockéennes. Mais cette année, la somme demandée est trop importante.

Le festival qualifié de manifestation à but lucratif

Autre problème : la Préfecture du Territoire de Belfort refuse cette année de qualifier le festival en une manifestation à but non lucratif. Une telle décision pourrait "compromettre l'avenir du festival" selon Cédric Perrin. Cette qualification permet aux Eurocks de bénéficier d'un bouclier tarifaire. Ce dernier lui permet justement de limiter le taux de remboursement dû à l'Etat.

En plus, les Eurocks fonctionne grâce au mécénat. "Si demain, nous sommes qualifiés d'association à but lucratif, nous perdrions plusieurs millions d'euros. Ce qui remettrait très clairement en cause l'existence même des Eurockéennes", alarme le vice-président du festival.

