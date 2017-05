Coup de projecteur sur les cultures urbaines avec le NL Contest à Strasbourg ce weekend

A Strasbourg, c'est le Festival international des cultures urbaines ce week-end. Le NL Contest s'installe au skatepark de la Rotonde avec des épreuves de roller, de skate, bmx, trotinnete. C'est l'un des plus gros événements de sports de glisse d'Europe.

Depuis vendredi 19 mai et jusqu'à ce dimanche 20 mai, Strasbourg reçoit le Festival international des cultures urbaines. Le NL Contest s'installe au skatepark de la Rotonde avec des épreuves de roller, de skate, bmx, trotinnnete. Il regroupe des graffeurs, des stylistes, des artistes. C'est aussi l'un des plus gros événements de sports de glisse d'Europe. 30 000 spectateurs sont attendus sur les trois jours. Julien Lafarge, directeur du NL Contest : "Aujourd'hui on est la deuxième plus grande compétition de ce type en France. On est connu auprès des pratiquants dans le monde entier, on a des japonais qui viennent, des australiens, des américains et des gens de toute l'Europe. Ce qui fait notre particularité par rapport aux autres compétitions c'est que nous on est sur un volet festival. Les raiders viennent pour participer à la compétition et faire la fête avec le public."

Le NL Contest met l'accent cette année sur les nouveautés apportées au skatepark. Tous les amateurs se réjouissent de ce nouveau skate park, qui sera finalisé en juillet : "C'est bien que la ville se motive pour nous donner des bonnes structures pour rouler. Les modules se faisaient vieux et on tombait. Ca va amener des nouveaux pratiquants avec des modules ludiques et ceux qui savent déjà très bien rouler, ils vont progresser encore plus."

D'ailleurs l'objectif du NL Contest est justement de mettre un coup de projecteur sur les cultures urbaines, Julien Lafarge, directeur du NL Contest : "L'idée c'est de se montrer et de valoriser nos cultures. On est des vrais sportifs, des vrais artistes. On sent que ca plait au public et les institutions nous suivent de plus en plus." Il espère que la ville de Strasbourg s'investisse davantage dans la construction de structures pour les sports de glisse, comme un skatepark intérieur.