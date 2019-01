Coupe de France de foot : avec le maillot qu'ils porteront samedi, les Bergeracois sont prêts à affronter Niort

Bergerac, France

Les footballeurs bergeracois sont motivés comme jamais ! Ils espèrent créer l'exploit ce samedi 5 janvier, face aux Chamois niortais, qu'ils rencontrent en 32ème de finale de la Coupe de France.

Les joueurs du BPFC savent que la tâche s'annonce difficile : Niort est un club de Ligue 2, soit deux divisions au-dessus, mais ils sont convaincus que l'exploit est possible.

Après des fêtes de fin d'année plutôt calmes et sérieuses, les joueurs périgourdins ont repris l'entraînement la semaine dernière.

Impatients d'être sur le terrain

Ce jeudi, l'ensemble de l'équipe a assisté à la remise des maillots qu'ils porteront lors de la rencontre de samedi, qui aura lieu au stade Gaston Simounet, à Bergerac.

L'occasion de faire le point sur le moral des joueurs à quelques heures du match. "On sent l'excitation monter", confie Evan Chevalier, milieu de terrain.

"On a hâte d'y être. On sait que ce sera très dur, mais c'est une Coupe où tout peut arriver. On a juste envie de se faire plaisir, de faire plaisir au public. Et puis, il y a déjà des exploits qui ont été faits, alors pourquoi pas nous ?", s'enthousiasme le capitaine Damien Fachan.

"On sait que ce sera très dur, mais c'est une Coupe où tout peut arriver" - Damien Fachan, capitaine

"Vu que c'est à élimination directe, tout est décuplé en Coupe de France :les sentiments qu'on a avant, pendant, et après le match, les exploits qu'on peut réaliser... C'est génial à jouer !", ajoute le milieu de terrain.

D'autres joueurs se souviennent de la victoire de Bergerac face à Lens, il y a deux ans, en 16ème de finale. Abdel Jamai, aimerait retrouver le même engouement. "On sent que tous les supporters, tous les bénévoles, toute la ville est derrière nous. On aimerait que ce soit comme il y a deux ans, on va se surpasser !", promet le milieu de terrain.

Le match sera à suivre en direct sur France Bleu Périgord, samedi à partir de 15h.